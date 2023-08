Michał Kołodziejczak: Szymon, ułóżmy Polskę na nowo

W tym tygodniu wyjaśni się, gdzie będą startować kandydaci Agrounii do Sejmu Michał Kołodziejczak

Po co na koniec ostrej dyskusji wyciągnął pan rękę do atakujących pracowników TVP?

Nie jestem człowiekiem konfliktu, tylko człowiekiem rozmowy – uznaję, że ktoś może mieć inne zdanie. Zawsze szanuję zdanie innego człowieka. Dlatego zdecydowałem się na start z list KO. Polityka polega na tym, żeby usiąść do stołu z ludźmi o innych poglądach, a nie z nimi bezwzględnie walczyć. Od lat widzimy, że politycy nie potrafią ze sobą rozmawiać i wyciągnąć do kogoś ręki. Agrounia jest „na zapisie” w mediach publicznych i nie tylko w mediach publicznych, ale też innych – tam, gdzie spółki Skarbu Państwa mają swoje macki. To nie jest Polska, o którą walczyli nasi dziadowie, nasi ojcowie ani o którą walczył Józef Ślisz w rolniczej Solidarności.

Co chciałby pan robić w nowym Sejmie, zakładając, że opozycja utworzy rząd? Zostać ministrem czy ustawić się na pozycji recenzenta?

Recenzujemy rząd już cztery lata. Nie po to bierzemy udział w wyborach, żeby recenzować. Chcę mieć realny wpływ na to, co będzie działo się w Polsce. Nie będę szukać wrogów na opozycji, bo to nie jest do tego odpowiedni moment. Mamy zadanie wygrać wybory i przekonać ludzi, że po wyborach nie będziemy się kłócić.

Celuje pan w tekę ministra rolnictwa?