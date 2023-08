KO tworzy wspólną listę z Kołodziejczakiem z AgroUnii

Na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się członkowie AgroUnii. Michał Kołodziejczak zabrał głos i przyznał, że nie była to łatwa decyzja, ale kieruje się stanem wyższej konieczności.

Czytaj więcej Polityka AgroUnia wspólnie z KO w wyborach do Sejmu Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił wspólny start w jesiennych wyborach parlamentarnych z AgroUnią. Na Radzie Krajowej PO pojawił się Michał Kołodziejczak.

Kandydatem KO w wyborach do Senatu będzie były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Na listach znajdzie się również Bogusław Wołoszański. - Ogromnie się cieszę, że mogłem znaleźć się w tym gronie. Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Ale jest pomost między tym, co robiłem, a tym, co będę mam nadzieję robił. Słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: "To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca". Wiecie państwo, o czym mówię - mówił do osób zgromadzonych w sali.

Na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się także m.in. Hanna Gill-Piątek, Karolina Pawliczak i Apoloniusz Tajner.