Presja na komisje. Wybory za granicą zagrożone

Czytaj więcej Polityka Listy wyborcze Trzeciej Drogi rodziły się w bólach W kilku okręgach doszło do koalicyjnych tarć. Powodem była obawa, czy mało rozpoznawalni kandydaci Polski 2050 są w stanie uzyskać mandaty.

Dodatkowo, w tych wyborach nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego, co w niektórych sytuacjach zmusi mieszkających za granicą Polaków do długich podróży do komisji wyborczej – a to wszystko z groźbą tego, że głosy ostatecznie nie zostaną policzone.

Kwestia referendum

Dodatkową komplikację w tym roku stanowi to, że równolegle z wyborami zostanie przeprowadzone referendum. W urnie wyborczej będą zarówno głosy do Sejmu/Senatu, jak i referendum. – Zanim przejdzie się do liczenia głosów, trzeba będzie oddzielić jedne od drugich. Już samo to zajmie trochę czasu – zauważył w czwartek prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, który kandyduje do Senatu z paktu senackiego z okręgu 44. Tu pojawia się kwestia kolejności liczenia głosów. – Prof. Marek Chmaj (konstytucjonalista - przyp. red.) uważa, że głosy referendalne mogą być policzone po głosach z wyborów. Apelujemy do PKW o to, by wydała jednoznaczną rekomendację. Czy trzeba wszystko liczyć naraz, czy można czekać z głosami referendalnymi – mówił w czwartek w Sejmie Bodnar.

To o tyle istotne, że termin 24-godzinny, o którym wspomina wielokrotnie opozycja (w ubiegłym tygodniu pytania komisji zadawali na forum Sejmu MSZ politycy Lewicy, Adrian Zandberg i Paulina Matysiak), nie dotyczy głosów referendalnych.

Co na to wszystko PiS? Politycy ugrupowania, z którymi rozmawialiśmy wielokrotnie w ostatnich miesiącach, podkreślali, że ich zdaniem zwiększenie liczby komisji wyborczych rozwiąże sprawę, a całość jest „rozdmuchiwana” przez opozycję.