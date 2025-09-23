– Specjalsi muszą ćwiczyć w każdych warunkach, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie im wykonać zadanie – mówi nam płk Mieczysław Tarnowski, były wiceszef UOP i ABW, skoczek spadochronowy. Jak przyznaje, „skoki w nocy są bardzo trudnym zadaniem do wykonania, zwłaszcza grupowe” – Orientacja w nocy jest utrudniona, pojawiają się przeszkody terenowe – wylicza.

Co dokładnie doprowadziło do tragedii? Możliwe są różne scenariusze

– Mogło być tak, że zaraz po wyskoczeniu z samolotu obaj się splątali. Zazwyczaj przy skokach z dużych samolotów skacze się z dwóch drzwi jednocześnie – z lewych i z prawych. Przy skokach grupowych, kiedy to idzie jak strumień, nie da się wszystkiego skoordynować do końca. Przypadki, kiedy się wpada na siebie, wcale nie są rzadkie, osobiście też tego doświadczyłem – wskazuje gen. Polko.

Jednak możliwy jest również inny wariant: skoczkowie otwierali spadochron nisko, tylko nie było stopniowanego otwarcia.

– Chodzi o to, że zwykle otwarcie spadochronu się stopniuje, czyli jedna osoba otwiera spadochron niżej, na przykład na wysokości 1300 metrów, druga osoba na 1500 metrach, właśnie po to, żeby się nie zderzyć. Problem w tym, że w nocy mogli siebie nie widzieć i właśnie w momencie otwarcia spadochronów zderzyli się ze sobą. Czyli nie widzieli siebie nawzajem, a byli na kursie kolizyjnym i jednocześnie otworzyli swoje spadochrony – wtedy jeden drugiemu wpadł w linki – tłumaczy możliwy scenariusz były dowódca GROM. I wspomina, że w jego karierze taka sytuacja też mu się zdarzyła, wpadł po opuszczeniu samolotu w czaszę spadochronu kolegi. – Byłem już wtedy doświadczonym skoczkiem, instruktorem, miałem klasę pierwszą, a nie było łatwo z takiej sytuacji wybrnąć – zaznacza.

Trzeba odciąć linki, którymi skoczek jest splątany. W nocy to działanie po omacku

Jak w takiej sytuacji trzeba się ratować? – Zasada jest taka, że skoczek musi ciąć linki, którymi jest splątany. To nie jest proste, zwłaszcza w nocy, kiedy widoczność jest żadna i nie dostrzeżesz, które linki trzeba ciąć. Trzeba to jednak zrobić, bo jeśli spadochrony są splątane, to są nieprawidłowo wypełnione i niestabilne – wskazuje gen. Polko. – W nocy właściwie to działanie po omacku, sytuacja robi się ekstremalnie niebezpieczna – podkreśla.