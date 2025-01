W efekcie takich kontrowersji były szef MON Mariusz Błaszczak zapisał w ceremoniale wojskowym, że w przypadku generałów i admirałów decyzji o asyście nie podejmuje dowódca garnizonu, lecz sam minister obrony. Kto decydował w sprawie Izydorczyka? Wydział prasowy MON informuje nas, że nie był to nikt z kierownictwa MON, lecz zastępca dyrektora jednego z departamentów, posiadający upoważnienie.

Decyzji o zgodzie na udział przedstawicieli Sił Zbrojnych RP w ceremonii pogrzebowej śp. gen. dyw. w st. spocz. Bolesława Izydorczyka nie podjął ani wicepremier, minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ani żaden z jego zastępców, ale zgodnie z przysługującym mu upoważnieniem zastępca dyrektora stosownego departamentu wydział prasowy MON

Na nasze pytania o przyczyny przyznania asysty MON odpowiedziało ogólnikowo. Wysłało nam przepisy, z których wynika, że asysta przysługuje na pogrzeb w zasadzie wszystkich żołnierzy w służbie czynnej i byłych żołnierzy zawodowych. Problem w tym, że w przypadku generałów ma ona szczególnie uroczysty charakter, obowiązkowy jest m.in. udział orkiestry wojskowej.

Jerzy Bukowski twierdzi, że kontrowersje może budzić też wybór miejsca pochówku. – Powązki Wojskowe to jedna z najbardziej prestiżowych nekropolii w Polsce – zauważa. Pochówki prominentnych postaci z PRL na tym cmentarzu od lat budzą kontrowersje. Do pogrzebu w tym miejscu co do zasady potrzebna jest zgoda miasta, jednak w przypadku Izydorczyka nie była wymagana. Od 2004 roku posiada tam grobowiec rodzinny.