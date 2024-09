Salon przemysłu obronnego w Kielcach to doskonała okazja do prezentacji oferty polskich firm przed światem. Przecież nasi producenci często nie mają takich zasobów, żeby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach targowych w różnych zakątkach globu. W dodatku nasi wojskowi czy przedstawiciele sektora obronnego właśnie w Kielcach mogą zobaczyć, co oferują najwięksi – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. I zapowiada, że w 2026 roku dzięki budowie nowej hali MSPO będzie jeszcze większą imprezą.