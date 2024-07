Rząd planuje obniżenie wydatków na obronność? MON dementuje doniesienia

Telewizja Republika podała, że dotarła do dokumentu, z którego miało wynikać, że MON planuje ograniczyć wydatki na obronność o 25 proc. (o ok. 57 mld złotych) w latach 2025-2028. "Negatywnie zaopiniował to szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła" - czytaliśmy. Chodziło o obniżenie o 25 proc. limitu wydatków na Centralny Plan Rzeczowy (CPR) w odniesieniu do obowiązującej prognozy.

Mariusz Błaszczak: Rząd Tuska chce obniżyć wydatki na obronność, to sabotaż

W opublikowanym przez stację dokumencie napisano, że zmniejszenie limitu wydatków uniemożliwi utrzymanie kierunków i tempa transformacji Sił Zbrojnych RP, w tym realizacji programów "Szpej, "Narodowa Rezerwa Amunicyjna" i "Tarcza Wschód" oraz zabezpieczenia obecności sojuszniczej na terytorium RP.

Do doniesień odniósł się były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS. "Sabotaż w wykonaniu rządu Tuska. Z dokumentu, do którego dotarła TV Republika wynika, że planują obniżenie wydatków na obronność: o 9 proc. w 2025 r., o 11 proc. w 2026 r., o 30 proc. w 2027 r., o 44 proc. w 2028 r. To cios w nasze bezpieczeństwo! Oczekujemy natychmiastowych wyjaśnień!" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter).

Zmniejszenie wydatków Polski na obronność? MON zaprzecza

Błaszczakowi odpowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). "To o czym pisze dzisiaj poseł Mariusz Błaszczak to kłamstwo" - napisał. Dodał, że według planów MON wydatki na obronność wzrosną "o co najmniej 10 proc. w porównaniu do tegorocznego budżetu". "Proszę nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach. Nasi przeciwnicy, szczególnie na wschodzie, tylko na to czekają" - zaapelował.