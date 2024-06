Sukces pierwszej generacji japońskiego crossovera dziwić specjalnie nie może. No bo nie dość, że to… japoński crossover, to na dodatek nosi znaczek pożądanej w Polsce marki. Poza tym C-HR łączony był z pożądanym napędem hybrydowym, a do tego został odważnie wystylizowany – nie wygląda jak nic, czym styliści Toyoty byli łaskawi raczyć nas wcześniej. A czy Toyota C-HR z lat 2016-2023 jest też po japońsku niezawodna i bezproblemowa? Sprawdzamy.