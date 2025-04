Jacek Czaputowicz o relokacji amerykańskich wojsk. Trump „mógłby i może to zrobić”.

Jacek Czaputowicz: Sygnał Donalda Trumpa dla świata

Jego zdaniem, decyzja o relokacji wojsk oparte są nie tylko na kryteriach ekonomicznych, ale także politycznych. Chodzi – zdaniem byłego szefa MSZ - „o pewien sygnał dla świata, dla Europy, dla Rosji, że Stany Zjednoczone nie muszą być w takim stopniu jak dotąd zaangażowane w naszym regionie”. - Relokacja z Jasionki to ważna decyzja, pokazująca wszystkim, że Stany nie będą dalej odpowiadać za zabezpieczenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, muszą to zrobić państwa europejskie. Stany chcą być dłużej zaangażowane w ten konflikt i Europa musi wziąć za to odpowiedzialność- mówił Jacek Czaputowicz.

- Oczywiście jest to zbieżne z oczekiwaniami Rosji, która chciałaby, żeby Ukraina nie miała dalej wsparcia amerykańskiego – zauważył były minister. Jego zdaniem Ukraina „będzie bardziej skłonna do zawarcia porozumienia z Rosją, o co chodzi prezydentowi Donaldowi Trumpowi”.