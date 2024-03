Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Marcin Piasecki: Sztuczna awantura o unijne dotacje na produkcję amunicji tylko potwierdza stan naszej zbrojeniówki Jak wzmacniać przemysł obronny, kiedy prezesi najważniejszej spółki z branży zmieniają się co rok? A nowa strategia z reguły pojawia się z nową władzą? W tej sytuacji nie powinna dziwić kompromitacja zbrojeniówki w wyścigu po unijne pieniądze.

Koncepcja uzdrowienia polskiego przemysłu obronnego trafiła do kosza

W 2020 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał projekt rozwoju polskiego przemysłu obronnego do 2025 r. Zakładał m.in. tworzenie konsorcjów, ale przede wszystkim wsparcie rządu dla projektów europejskich, co wymagało „współpracy międzyministerialnej”. Wskazywał na konieczność zwiększenie kapitalizacji PGZ poprzez wniesienie akcji lub udziałów Skarbu Państwa w tych spółkach. „Konieczne jest określenie podmiotu integrującego politykę rządową w odniesieniu do polskiego przemysłu obronnego” i wyznaczenie liderów wyodrębnionych obszarów – wskazywał.

Projekt ten w wyniku sprzeciwu części polityków PiS, trafił do kosza. Każdy polski rząd do 2022 roku ma na koncie wiele zaniedbań, ale nie można wybaczyć tego, co stało się po wybuchu wojny w Ukrainie. Ten czas został stracony bezpowrotnie, z korzyścią dla Putina.