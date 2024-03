Wojskowe Biuro Historyczne pod lupą audytorów. Jakie decyzje będą kontrolowali?

Wskazują m.in. na wstrzymanie budowy archiwum MON w 2016 r., które miało powstać w Nowym Dworze Maz. Decyzja taka została podjęta formalnie przez ówczesnego wiceministra Bartłomieja Grabskiego, gdy na czele MON stał Antoni Macierewicz. Stało się tak pomimo, że inwestycja ta pochłonęła już – jak informuje „Rzeczpospolitą” MON, ponad 500 tys. zł. Ostatecznie Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Maz. zostało zlikwidowane 31 marca 2019 r.

Jak przejmowano teczki żołnierzy

Z informacji resortu obrony wynika, że audyt obejmie też analizę prawną działań związanych z przejmowaniem akt personalnych żołnierzy do zasobu WBH. Z informacji MON wynika, że pod koniec poprzedniego roku zaczęto przyjmować materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną, w tym materiały zawierające informacje niejawne zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji „Archiwistyka w Siłach Zbrojnych”. Została ona wprowadzona decyzją Sławomira Cenckiewicza 25 października 2023 r., czyli już po wyborach parlamentarnych.

Audyt obejmie też analizę prawną działań związanych z przejmowaniem akt personalnych żołnierzy

Przypomnijmy, że na początku lutego ujawniliśmy, że finału nie znalazły sprawy związane z rzekomym niszczeniem lub ukrywaniem dokumentów wojskowych, o co w 2018 roku Sławomir Cenckiewicz oskarżył niektórych archiwistów i wojskowych. Ogłosił on, że w archiwach w Gdyni, Nowym Dworze Maz. i Rembertowie niszczone były akta organów bezpieczeństwa państwa, chociaż powinny trafić do IPN.

Miało to dotyczyć m.in. akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sądów i prokuratur z okresu stalinowskiego, WSW, Zarządu II Sztabu Generalnego, szefostwa Wojsk Ochrony Pogranicza. Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów, a postępowanie prowadzi pion śledczy IPN w Warszawie.

Byli dyrektorzy uniewinnieni

Dyscyplinarnie zostało zwolnionych dziesięć osób, ale sądy pracy oczyściły ich z zarzutów, przywróciły do pracy i nakazały wypłacić zaległe pensje i odszkodowania. W 2020 r. sąd uniewinnił zaś byłego dyrektora Departamentu Kadr MON gen. Andrzeja Wasilewskiego oraz byłego dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego dr. Czesława A. Żaka, od zarzutu uchylania się od przekazania do zasobu archiwalnego IPN akt wytworzonych przez byłe wojskowe organy bezpieczeństwa państwa.