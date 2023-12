Raport komisji nie uwzględniał też ówczesnej sytuacji geopolitycznej, czyli resetu z Rosją forsowanego przez administrację amerykańską

Członkowie komisji nie wzięli pod uwagę, że bezpośrednią przyczyną podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy SKW a FSB było przygotowanie ewakuacji polskich żołnierzy z Afganistanu. Chociaż zwracali na to uwagę w trakcie przesłuchania w prokuraturze w 2017 r. Donald Tusk, Tomasz Siemoniak i Bogdan Klich. Na ten wątek wskazuje też odtajniony przez komisję fragment raportu z kontroli SKW w latach 2007-2015, z którego wynika, że ewakuacja wojska była „motywem decydującym o podjęciu współpracy SKW z FSB”.

Jak armia planowała ewakuować żołnierzy i ciężki sprzęt z Afganistanu

Już w 2012 r. ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej”, że Sztab Generalny WP zakładał, iż jeden ze scenariuszy ewakuacji żołnierzy przewidywał drogę lotniczą z afgańskiego Bagram przez Kirgistan, a stamtąd do Polski. Bardziej skomplikowana była ewakuacja ciężkiego sprzętu. Armia brała pod uwagę kilka wariantów. Jeden zakładał transport drogowy do pakistańskiego portu w Karaczi lub transport lotniczy do jednego z portów w Zatoce Perskiej. Stamtąd sprzęt wojskowy miałby zostać przewieziony drogą morską do Polski. Inny wariant przewidywał ewakuację przez kraje byłego ZSRR. Wojsko brało pod uwagę możliwość transportu kolejowego przez Uzbekistan, Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Logistycy brali też pod uwagę tzw. wariant mieszany. Zakładał on najpierw przerzucenie sprzętu samolotami do rosyjskiej bazy w Uljanowsku nad Wołgą, a potem transport kolejowy do portu koło Sankt Petersburga, następnie morzem do Polski. Ostatecznie armia zdecydowała, że do przerzutu lotniczego zostały wykorzystane ciężkie samoloty transportowe An-124 Rusłan. NATO podpisało komercyjną umowę z przewoźnikami ukraińskimi i rosyjskimi. Sprzęt wojskowy został przetransportowany samolotami do Omanu, w porcie Salah i załadowany na statki, które popłynęły do Szczecina.

Raport komisji nie uwzględniał też ówczesnej sytuacji geopolitycznej, czyli resetu z Rosją forsowanego przez administrację amerykańską. Oparto go na ahistorycznych tezach, tak jakby autorzy przewidywali, że w 2014 r. Rosja napadnie na Ukrainę, a w 2022 r. rozpocznie się gorąca wojna.