Błaszczak nie przekonał cywilów do założenia munduru

Wcielanie cywilów do wojska

Takie są efekty decyzji ministra Błaszczaka z 27 maja 2023 r. „w sprawie promowania pełnienia służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej”. Szef resortu postanowił wcielić do służby wojskowej cywilów pracujących dla armii. To była odpowiedź na ich protest związany z niskimi zarobkami.

Błaszczak zdecydował, że chętni do służby wojskowej będą musieli zaliczyć roczną służbę wojskową (w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej) lub wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister obiecał podniesienie pensji o tysiąc złotych dla tych, którzy zgłoszą się do Terytorialnej Służby Wojskowej WOT, ale tylko do 31 grudnia 2024 r. Obiecał im też dodatkowy urlop. Ci, którzy zaliczyliby dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i zostali w armii, mieli zarabiać tyle, ile żołnierze zawodowi, pozostali mogli zasilić rezerwę aktywną lub pasywną.

Decyzja była pisana w pośpiechu i nie konsultowana ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników cywilnych wojska. W jednostkach wojskowych ruszyła fala nacisków, aby cywile wkładali mundury. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”.

Dzisiaj wiemy, że efekty tych działań są marne, bo na taki krok zdecydowało się niewiele ponad 3 proc. cywilów. Na rzecz armii pracuje bowiem w sumie ok. 45 tys. osób. To m.in. pracownicy biurowi, informatycy, strażacy, biały personel medyczny.

Protest pracowników cywilnych trwa

Działania Błaszczaka nie wygasiły protestu. Cywilne związki ciągle domagają się zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, a także zwiększenia wydatków na fundusz wynagrodzeń pracowników wojska resortu ON do 8 proc. budżetu MON. Przypomnijmy, że zapowiadali oni protest na defiladzie w Dniu Wojska Polskiego 15 sierpnia. Ministerstwo – najpewniej obawiając się takiej demonstracji – rozpoczęło z nimi rozmowy, a jednocześnie zapadła decyzja o wypłaceniu im z okazji święta po 1000 zł brutto nagrody. Protestu na defiladzie nie było. Rozmowy dotyczące nowej siatki płac przeciągały się jednak i do dzisiaj nie udało się podpisać porozumienia.