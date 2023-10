Zmiany na szczytach armii. W tle konfliktem z szefem MON

Czytaj więcej Komentarze Po dymisji generałów brońmy honoru polskiego munduru. Przed PiS-em Obóz PiS atakuje generałów, twierdząc, że dymisja jest ruchem politycznym. Ale to właśnie partia rządząca wciągała w ostatnich miesiącach Wojsko Polskie do kampanii wyborczej.

Decyzje o rezygnacji generałów przedstawiciele obozu władzy starali się umniejszać, bo uderzała ona w narrację PiS o tym, że priorytetem jest bezpieczeństwo państwa. Poseł PiS Radosław Fogiel w Polsat News stwierdził, że żołnierze mają prawo do złożenia rezygnacji, ale kluczowe jest to, że „my dbamy o bezpieczeństwo Polski”.

Ostrzej wypowiadali się politycy opozycji. – To sytuacja bez precedensu, bo Polska znajduje się dziś w bardzo trudnej sytuacji – mamy wojnę za progiem, świat płonie, a tymczasem rząd PiS doprowadził do tego, że na szczytach polskiej armii mamy chaos, dymisje, konflikty i bałagan. Rząd PiS swoimi nieudolnymi i niekompetentnymi decyzjami doprowadził do tego, że polskie bezpieczeństwo jest narażone na szwank – stwierdził Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050. Podobne zdanie mają politycy Lewicy. – Zaskoczeni? Ja nie. O tym, że źle się dzieje w wojsku, wiemy od dawna. I żadne zaklęcia o „bezpiecznej Polsce” tego nie zmienią – zwróciła uwagę posłanka Magdalena Biejat z partii Razem.

Czy wpłynie na wybory

– To są najlepsi polscy żołnierze, szanowani w Polsce, szanowani w NATO. Nikt, poza Błaszczakiem, nie kwestionował ich kompetencji – dodał z kolei Maciej Lasek, poseł PO. – I jeżeli dwóch przedstawicieli bardzo wąskiego grona generałów odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, za polskie wojsko rezygnuje, to mówi to bardzo dużo o sytuacji między rządzącymi a wojskiem. Jeżeli zdecydowali się na taki krok, to znaczy, że wyczerpali wszelkie inne środki, możliwości działania. Błaszczak odpowiada za destabilizację w polskiej armii w sytuacji, gdy w naszym bliższym i dalszym otoczeniu toczą się poważne konflikty zbrojne – mówił Lasek.

Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, komplementował generała Andrzejczaka. – Nie był to głos poprawny politycznie, był to głos realistyczny, momentami sceptyczny co do rzeczywistego położenia, rzeczywistej sytuacji międzynarodowej, w jakiej się znaleźliśmy w trakcie wojny na Ukrainie. Generał nie lukrował sytuacji w odróżnieniu od polityków – dodał Bosak.