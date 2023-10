Polityk Lewicy donosi do prokuratury na Błaszczaka. Za ujawnienie planu Warta

Czy Mariusz Błaszczak miał prawo odtajnić plan obrony kraju?

Kandydat na posła uważa, że Mariusz Błaszczak mógł złamać przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Uważa on, że minister „swoim działaniem, w celu uzyskania korzyści osobistych i politycznych, tj. zdyskredytowania partii opozycyjnych na rzecz jego rodzimej partii Prawo i Sprawiedliwość, Mariusz Błaszczak mógł narazić państwo polskie na daleko idące negatywne konsekwencje, tj. mógł: 1. zagrozić niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej; 2. zagrozić bezpieczeństwu wewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej; 3. zagrozić sojuszom i pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej; 4. osłabić gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej”.

W zawiadomieniu skierowanym do prokuratury stwierdził, że Mariusz Błaszczak mógł naruszyć również dane „chronione bez względu na upływ czasu, tj.: 1. dane mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb i instytucji, uprawnionych do wykonywania na podstawie ustawy czynności operacyjno-rozpoznawczych jako funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników wykonujących te czynności; 2. informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli taki był warunek ich udostępnienia”.

Kandydat na posła: Błaszczak mógł wspomóc tzw. piątą kolumnę

„Mariusz Błaszczak mógł zagrozić niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwu wewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej, sojuszom i pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz mógł osłabić gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób, że przez ujawnienie przedmiotowych informacji doprowadził do upowszechnienia planów obrony kraju w razie ewentualnej agresji zewnętrznej na wschodnią i północną granicę kraju. Przez działania Mariusza Błaszczaka potencjalny agresor może zapoznać się z jednym z planów obronnych Polski. Zinfiltrowanie ujawnionych danych przez agresora, może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwo jest aktualnie narażone na niemożność zapanowania nad sytuacją wewnętrzną w razie potencjalnego ataku na Polskę. Taki stan rzeczy może być spowodowany tym, że agresor znając plany obrony państwa polskiego, może również przewidzieć sposób działania polskich służb na terenach nie objętych działaniami wojennymi” – czytamy w zawiadomieniu.

Jego zdaniem Błaszczak „niejako wspomógł tzw. piątą kolumnę w infiltracji i destabilizacji państwa zarówna przed potencjalnym konfliktem, jak i w jego trakcie”.