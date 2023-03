Z informacji, które uzyskaliśmy od kapitan Ewy Złotnickiej z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wynika, że będzie to najważniejsze ćwiczenie sił zbrojnych w tym roku. Wojskowe manewry ruszą 17 kwietnia i potrwają do 16 maja.

Szkolenie będzie odbywało się na kluczowych polskich poligonach: w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim (Orzysz), Ustce i Nowej Dębie. – Żołnierze będą ćwiczyli też na poligonach na terenie Szwecji, Litwy, Łotwy i Estonii oraz w bezprecedensowym zakresie w rejonach poza poligonami – dodaje kapitan Złotnicka.

Nie tylko w Polsce

Szkolenie podzielone będzie na cztery części: najpierw część studyjna połączona z grą wojenną na poziomie strategiczno-operacyjnym, potem połączone ćwiczenia wojskowe, dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo oraz na końcu ćwiczenie eksperymentalne. To ostatnie potrwa do jesieni i będzie skoordynowane z działaniami sił zbrojnych innych krajów. W tym samym czasie wojska amerykańskie przeprowadzą operację Defender-23, czyli przerzut wojsk na Bałkany i w rejon Morza Czarnego, a Szwedzi zorganizują ćwiczenie Aurora-23 (odbędą się od 26 kwietnia do 11 maja, weźmie w nich udział 26 tys. żołnierzy, wojsko będzie operowało głównie na południu Szwecji).

Szkolenia odbywające się wzdłuż całej wschodniej flanki NATO odbędą się pod kryptonimem Exercise Trifecta (Potrójne Zwycięstwo). Celem jest m.in. osiągnięcie efektu odstraszania potencjalnego przeciwnika w rejonie Morza Bałtyckiego.

– W ćwiczeniu Anakonda-23 weźmie udział łącznie około 10 tys. żołnierzy z Polski oraz prawie 3 tys. z państw NATO i krajów partnerskich – mówi kpt. Ewa Złotnicka. – To żołnierze z USA, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Francji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Turcji.

Planowane jest użycie m.in. czołgów M1 Abrams, bojowych wozów piechoty M2 Bradley, armatohaubic K9 Thunder i AHS Krab oraz wyrzutni rakietowych Langusta. Armia zakłada też użycie przeciwokrętowych pocisków manewrujących Naval Strike Missile (NMS).

Desant w Szwecji

W ramach ćwiczenia zaplanowano m.in. operację powietrznodesantową Kompanijnej Grupy Powietrznodesantowej z 6. Brygady Powietrznodesantowej na terytorium Szwecji.

„W domenie powietrznej zadeklarowano użycie statków powietrznych, które będą wykonywać misje Offensive Counter Attack (Air to air oraz Air to surface) oraz wsparcia Polskiego Komponentu Morskiego. W domenie morskiej zadeklarowano wydzielenie do ćwiczenia sił okrętowych Marynarki Wojennej RP, w składzie okrętu transportowo-minowego, okrętów eskorty oraz przemieszczenie modułu bojowego Morskiej Jednostki Rakietowej na wyspę Gotlandia” – ujawnił w odpowiedzi na interpelację poselską, dotyczącą współpracy wojskowej ze Szwecją i Finlandią, Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

„W 2023 r. MON planuje rozwinięcie współpracy wieloszczeblowej w następujących kwestiach: współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w rejonie Morza Bałtyckiego; współpraca w obszarze planowania wspólnych przedsięwzięć zwiększających wzajemne bezpieczeństwo; wspólne szkolenie sił zbrojnych Szwecji oraz Finlandii w ramach fazy LIVEX ćwiczeń Anakonda-23 (ćwiczenie sił zbrojnych RP), sfederowanej z ćwiczeniem Aurora-23” – wyjaśnił Skurkiewicz.

Jak mówi kpt. Ewa Złotnicka, ćwiczenia odbędą się też na Litwie, Łotwie i Estonii. – Głównym celem będzie integracja zdolności sił zbrojnych RP, wojsk sojuszniczych partnerskich oraz układu pozamilitarnego w złożonym, wielodomenowym, międzynarodowym środowisku operacyjnym, w celu podniesienia gotowości do prowadzenia działań w ramach sojuszniczej operacji w regionie Morza Bałtyckiego – wyjaśnia.

Ćwiczenie Anakonda odbywa się od 2006 roku. Ewoluowało ono z ćwiczenia krajowego do ćwiczenia „z aktywnym udziałem państw członkowskich NATO oraz partnerów spoza sojuszu”. Za jego przygotowanie odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.