"Kur**, wysiadaj, bo cię wysadzę". MON: Nie zgadzamy się, że żołnierze byli agresywni

We wtorek trzech fotoreporterów zostało zatrzymanych w pobliżu granicy z Białorusią. MON zaprzecza, by interwencja przebiegła w sposób agresywny. "Kur**, wysiadaj z samochodu" - krzyczał do dziennikarzy jeden z żołnierzy.