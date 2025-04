Firmy w USA wydłużają do maksimum zabezpieczenie przed słabym dolarem

Wydłużanie okresów takiego zabezpieczenia świadczy o zwiększonej niepewności tych firm w związku z szybko zmieniającymi się warunkami prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja prezydenta USA ogłoszona 2 kwietnia, a dotycząca wyższych stawek celnych niż się spodziewano, wywołała duży spadek notowań na giełdach i osłabienie dolara, pojawiły się też obawy, że dojdzie do recesji. Zaskoczone były także firmy międzynarodowe.

Reklama

Wszystkie, nawet te, które lepiej zniosły gwałtowne zmiany, przystąpiły do wydłużania okresów zabezpieczenia się przed wahaniami kursu dolara. — W ostatnim tygodniu przed świętami grupa naszych klientów wydłużyła do maksimum swe zabezpieczenie, aby móc spokojnie przetrwać najbliższy okres braku stabilizacji — stwierdził Eric Huttman, prezes MillTechFX, firmy zajmującej się obsługą operacji dewizowych. Garth Appelt, szef działu dewiz i instrumentów pochodnych na wschodzących rynkach w banku Mizuho Americas poinformował, że jego klienci zamiast zawierać krótkoterminowe umowy hedgingowe teraz wykupują pakiety na dwa do pięciu lat, bo słaby dolar stał się główną ofiarą zamętu na rynku, wywołanego stawkami celnymi.

Słabszy dolar dobry dla eksporterów

Osłabienie kursu dolara sprzyja amerykańskim eksporterom, bo ich towary stają się tańsze w krajach przeznaczenia. Większa niepewność firm co do przyszłości handlu i obawy powstania recesji skłaniają firmy do podejmowania dodatkowych działań zabezpieczających, aby mogły liczyć na zysk. Decyzja Trumpa o zawieszeniu na 90 dni nowych stawek celnych dla wszystkich krajów poza Chinami nie wywołała spadku kursu dolara ani nie zmniejszyła niepewności panującej na rynkach dewizowych. Dolar stracił do głównych walut światowych, euro stało się najmocniejsze od 3 lat.

Firmy mają dodatkowy powód do zabezpieczenia się na dłuższe okresy: duża chwiejność rynku zwiększyła koszt krótkoterminowego hedgingu. — Dłuższe zabezpieczenie się zapewnia ten sam poziom ochrony przed wahaniami kursów walut bez konieczności ustalania zysków i strat wywoływanych krótkoterminowymi wahaniami tych kursów — stwierdził Simon Lack z działu rozwiązań inwestycyjnych w MillTechFX.