Jak przecenę na giełdzie skomentował Donald Trump?

Kapitalizacja amerykańskiego rynku akcji spadła podczas czwartkowej sesji o 2 bln dolarów. Na temat silnej przeceny wypowiedział się prezydent Trump.

- Myślę, że wszystko idzie bardzo dobrze. To była operacja jak wtedy, gdy pacjent jest operowany i to duża sprawa. Mówiłem, że będzie dokładnie tak, jak jest… Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Rynki będą przeżywać. Akcje będą przeżywać boom. Kraj będzie przeżywał boom - stwierdził amerykański przywódca.

Decyzje Trumpa w sprawie ceł spotkały się jednak z krytyką również niektórych republikańskich polityków. - Cła są podatkiem dla codziennie pracujących Amerykanów. Zachowanie długoterminowego dobrobytu amerykańskiego przemysłu i pracowników wymaga współpracy z naszymi sojusznikami, a nie działania przeciwko nim. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest wszczynanie kłótni z tymi przyjaciółmi, z którymi powinniśmy współpracować, aby chronić się przed drapieżnymi i niesprawiedliwymi praktykami handlowymi Chin. To obejmuje również to, co robimy w kwestii handlu – stwierdził Mitch McConnell, były lider republikańskiej większości w Senacie.