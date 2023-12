Fed pomógł walutom

Grupa spadkowa

Różnice pomiędzy polityką pieniężną Fedu i Banku Japonii walnie przyczyniły się do tego, że jen stracił od początku roku ponad 8 proc. wobec dolara. Wśród bardziej płynnych walut świata zajmuje on czwarte miejsce pod względem wielkości tegorocznej deprecjacji. Osłabł tak bardzo, choć ostatnio inwestorzy zaczęli zakładać, że Bank Japonii może wkrótce zakończyć reżim ujemnych stóp procentowych. Rynek nie oczekuje wprawdzie, że do pierwszej podwyżki stóp dojdzie już podczas wtorkowego posiedzenia japońskiego banku centralnego, ale dopuszcza styczniową podwyżkę.

O ile real brazylijski zyskał blisko 7 proc. wobec dolara, o tyle waluty innych krajów grupy BRICS radziły sobie w tym roku słabo. Rupia indyjska straciła 0,4 proc. wobec amerykańskiej waluty. Juan chiński stracił ponad 3 proc., co było m.in. skutkiem obaw inwestorów przed spowolnieniem gospodarczym w Państwie Środka. Rubel zniżkował natomiast o ponad 18 proc. Był to zarówno skutek wojny przeciw Ukrainie oraz nałożonych w związku z tym sankcji, jak i niższych cen ropy naftowej.

To był także kolejny rok słabości liry tureckiej. Straciła blisko 36 proc. wobec dolara, choć doszło w Turcji do drastycznej zmiany w polityce gospodarczej. W czerwca zaczął się tam cykl zacieśniania polityki pieniężnej, w wyniku którego główna stopa procentowa doszła już do 40 proc.

Lira nie była jednak w tym roku najbardziej słabnącą walutą na świecie. Peso argentyńskie straciło bowiem prawie 78 proc. wobec dolara. W zeszłym tygodniu zdewaluowano je o ponad 50 proc. Javier Milei, nowy prezydent Argentyny, zapowiada, że nie będzie rezygnował z planów porzucenia peso na rzecz dolara. Spośród wszystkich walut świata bardziej od peso zniżkował w tym roku tylko funt libański. Stracił on prawie 90 proc., co wskazuje, w jak głębokim kryzysie gospodarczym jest pogrążony Liban.