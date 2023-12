Wszyscy ci, którzy czekali na większy ruch na rynku walutowym, po wczorajszym wieczorze mogą czuć się usatysfakcjonowani. Fed co prawda pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale jednocześnie uderzył w gołębie tony, sugerując zbliżające się obniżki stóp w przyszłym roku. To odbiło się na dolarze i dało sygnał do umocnienia złotego.

Nasza waluta już wczoraj wieczorem wyraźnie zyskiwała na wartości, a dzisiaj o poranku nadal jest mocna. Dolar nadal taniej i jest już na poziomie 3,94 zł. Euro spada o 0,1 proc. i kosztuje 4,29 zł. Frank kosztuje 4,53 zł (spadek 0,2 proc.).

- Zgodnie z oczekiwaniami, dynamiczne zmiany wyceny polskiego złotego wczoraj i dziś nie mają zbyt wiele wspólnego z sytuacją w Polsce. Mimo że w naszym kraju rozgrywają się istotne wydarzenia polityczne, to na globalnych rynkach finansowych wczoraj w centrum uwagi był przede wszystkim komunikat Rezerwy Federalnej związany z planami rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. Informacje ze strony Fed w środę uderzyły w wartość amerykańskiego dolara oraz rozbudziły w inwestorach większy apetyt na ryzyko – a to przełożyło się pozytywnie na wartość polskiego złotego - wskazuje Dorota Sierakowska, analityk DM BOŚ.

Czas na EBC

To jednak jeszcze nie koniec atrakcji ze strony bankierów centralnych. Dzisiaj do gry wchodzi bowiem Europejski Bank Centralny. Tutaj też kluczowy będzie przekaz po decyzji w sprawie stóp procentowych, bo te mają pozostać na niezmienionym poziomie. To też będzie miało wpływ na notowania złotego. - Inwestorzy sądzili, że EBC zacznie obniżki przed Fed. Spodziewamy się jednak, że z czasem poprawa koniunktury na Starym Kontynencie i zadyszka wzrostu gospodarczego w USA zachwieją przekonaniem, że Rada Prezesów będzie przodować w luzowaniu polityki. Długoterminowe prognozy walutowe fintechu Cinkciarz.pl zakładają niezmiennie, że złoty pozostanie mocny, a notowania dolara będą podlegać trendowi spadkowemu. W rezultacie za amerykańską walutę za rok powinniśmy płacić ok. 3,65 zł - podkreśla Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.