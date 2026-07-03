Niezbędne jest wskazanie wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, np. przy apelacji czy kasacji, jeśli chodzi o uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, która odnosi się do zobowiązań finansowych jej członków, bo jest to sprawa o prawo majątkowe. To sedno orzeczenia Sądu Najwyższego.

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Spór dotyczył kwoty niższej niż 50 tys. zł

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Sąd Apelacyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną powoda Z. P., gdyż przedmiotem sporu była uchwała pozwanej wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości, która dotyczyła obowiązków o charakterze majątkowym, a określona przez powoda wartość przedmiotu zaskarżenia była niższa niż 50 tys. zł.

Zgodnie bowiem z art. 398² § 1 k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł (poza pewnymi wyjątkami, do których spory na tle uchwał wspólnoty nie należą).

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Powód nie zgodził się z tym werdyktem i w zażaleniu do SN zarzucił SA błędną wykładnię art. 398² k.p.c. przez przyjęcie, że sprawa ma charakter majątkowy ze względu na finansowy aspekt zaskarżonej uchwały. Jego zdaniem prawidłowa wykładnia, dokonana przez pryzmat ustawy o własności lokali, prowadzi do wniosku, że przedmiotem sporu była kontrola legalności uchwały o charakterze organizacyjno-zarządczym, a nie bezpośrednie prawo majątkowe. Zdaniem powoda przez tę nadmiernie rozszerzającą wykładnię pojęcia „sprawy o prawa majątkowe” SA doprowadził do nieproporcjonalnego ograniczenia skarżącemu prawa do sądu i dostępu do kontroli kasacyjnej zasad funkcjonowania wspólnoty.

Decyduje to, czego dotyczy uchwała wspólnoty mieszkaniowej

SN nie uwzględnił zażalenia, wskazując, że o tym, czy sprawa o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest sprawą o prawa majątkowe albo sprawą o prawa niemajątkowe, decyduje przedmiot uchwały objętej zaskarżeniem. Chodzi o to, czy dotyczy ona praw (interesów) majątkowych albo niemajątkowych. Tymczasem uchwała pozwanej wspólnoty w przedmiocie przyjęcia planu finansowego za 2022 r. oraz wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy dotyczy kwestii majątkowych co do zarządzania nieruchomością objętą wspólnotą. Jest to więc sprawa dotycząca sfery majątkowej wszystkich członków wspólnoty. Nie budzi przy tym wątpliwości, zdaniem SN, że plan finansowy określa nie tylko koszty zarządu nieruchomością wspólną, ale też wysokość zaliczek na koszty związane z nieruchomością wspólną i fundusz remontowy, jak również prawidłowość przeznaczenia określonych kwot w kolejnym roku.

A o majątkowym lub niemajątkowym charakterze sprawy decyduje to, czy przedmiot sporu jest związany ze sferą ekonomiczną danego podmiotu prawa cywilnego. Sprawy o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych są sprawami o prawa majątkowe, jeżeli przedmiot uchwały dotyczy interesów majątkowych właściciela lokalu.

Uchwała wspólnoty miała wpływ na sytuację ekonomiczną

SN zwrócił uwagę, że problematyka tej uchwały odnosi się do kwestii organizacyjno-zarządczych, co nie zmienia faktu, że dotyka ona bezpośrednio finansowych aspektów związanych z rezerwą kredytową, ma więc charakter majątkowy, wpływający na ekonomiczną sytuację członków wspólnoty. Powód miał tego świadomość, o czym świadczy choćby to, że w pozwie wskazał wartość przedmiotu sporu, a w apelacji określił ją na mniej niż 50 tys. zł, czyli mniej niż graniczna kwota dopuszczalności takiej skargi – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Tomasz Szanciło.

Sygnatura akt: III CZ 74/26