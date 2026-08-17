Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który ujednolica terminy przedawnienia (głównie je skracając do trzech lat) na nowo określa również kwestie przerwania oraz zawieszenia ich biegu.

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Jeszcze do 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej przerywało bieg terminu przedawnienia, co powodowało, że był on liczony od nowa. Obecnie, zgodnie z art. 121 k.c., wszczęcie postępowania pojednawczego, a także mediacji, jedynie zawiesza bieg terminu przedawnienia na czas trwania postępowania. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego chce jednak pójść dalej i tak zmienić przepisy, by postępowania polubowne (a także przeszkoda w dochodzeniu roszczeń spowodowana siłą wyższą) nie powodowały już nawet zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

– Są to zasadniczo stany krótkotrwałe i nie ma potrzeby, by wstrzymywały bieg terminu przedawnienia, tym bardziej, że z wyjątkiem nielicznych terminów krótszych niż dwa lata, upływa on na koniec roku kalendarzowego (proj. art. 1166 § 1 k.c.). Wystarczające jest w takim wypadku zagwarantowanie uprawnionemu minimalnego okresu na wytoczenie powództwa. Jeżeli bowiem sprawa trafia do mediacji albo postępowania pojednawczego, uprawniony jest już zasadniczo przygotowany do dochodzenia roszczenia i w razie niepowodzenia tych postępowań może wytoczyć powództwo w ciągu trzech miesięcy (proj. art. 11611 § 1 k.c.) – czytamy w uzasadnieniu.

Zasada ta nie będzie miała zastosowania do mediacji prowadzonej w toku procesu, ponieważ wówczas bieg terminu przedawnienia ma być zawieszany na podstawie proj. art. 11613 k.c.

– W przypadku siły wyższej nie można oczekiwać od uprawnionego niezwłocznego wniesienia pozwu po ustaniu przeszkody, stąd termin minimalny wynosi sześć miesięcy (proj. art. 11611 § 2 k.c.) – zaznaczają projektodawcy.

Jak te zmiany wpłyną na praktykę?

– Na pewno nie zachęcą do mediacji i postępowań pojednawczych. Szczególnie te ostatnie, ponownie (po odebraniu im skutku przerwania przedawnienia w 2022 r.) stracą na znaczeniu i będziemy je widywać w sądach jeszcze rzadziej. A szkoda – komentuje mec. Adam Zwierzyński, adwokat z kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

Przerwanie biegu przedawnienia tylko w jednym przypadku

Znacznie ograniczony zostanie również katalog przypadków, skutkujących przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Dziś, zgodnie z art. 123 k.c., bieg ten przerywa się:

• przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (w praktyce najczęściej przez skuteczne wniesienie pozwu czy skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji),

• przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego w projekcie nowelizacji k.c. proponuje, by przerwanie biegu przedawnienia (które powoduje, że jego termin biegnie od początku) było możliwe tylko w jednej sytuacji – uznania roszczenia przez zobowiązanego.

Natomiast wszczęcie postępowania sądowego lub egzekucyjnego miałoby powodować tylko zawieszenie biegu terminu przedawnienia na czas trwania postępowania.

3 lata tyle ma wynosić podstawowy termin przedawnienia roszczeń (obecnie wynosi on 6 lat)

Jeśli sąd zasądzi roszczenie, wówczas przed wierzycielem otwierać ma się nowy, 10-letni termin przedawnienia (dziś wynosi on sześć lat). Z tym że w odróżnieniu od obecnych przepisów wszczęcie egzekucji komorniczej nie będzie powodowało, że termin zacznie biec od początku, a jedynie zostanie on zawieszony na czas trwania postępowania komorniczego. W dodatku autorzy zmian proponują wprowadzenie swoistego bezpiecznika mającego zapobiec sytuacji, w której po kilkukrotnych nieudanych próbach wyegzekwowania długu przez komornika roszczenie się przedawni. Zgodnie z proj. art. 11613 § 2, jeżeli przed upływem terminu przedawnienia uprawniony wszczął postępowanie egzekucyjne albo zgłosił wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż trzy lata po jego zakończeniu.

W dodatku zgodnie z proj. art. 11613 § 1, jeżeli przed upływem terminu przedawnienia wierzyciel wniósł pozew, który z jakichś powodów nie doprowadził do zasądzenia roszczenia, wówczas termin przedawnienia może upłynąć wcześniej niż rok po zakończeniu postępowania.

– Chodzi o sytuację, gdy wytoczenie powództwa było procesowo skuteczne, ale nie doprowadziło do zasądzenia ani ustalenia roszczenia. W praktyce raczej nie będą to częste przypadki – tłumaczy prof. Piotr Machnikowski z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Zdaniem mec. Agaty Jóźwiak z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, rozwiązanie, w którym wniesienie pozwu nie będzie powodować przerwania biegu przedawnienia, a jedynie jego zawieszenie, byłoby bardzo kłopotliwe, gdyby nie bezpiecznik w postaci wydłużenia terminu przedawnienia o jeden rok.

10 lat tyle wyniesie termin przedawnienia dla roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu, sądu polubownego czy ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd

Podobnego zdania jest mec. Adam Zwierzyński.

– Moim zdaniem jest to zmiana akceptowalna. Sytuacji, w których zachodzi potrzeba ponownego wnoszenia powództwa po wyroku oddalającym jest w praktyce niewiele (z uwagi na powagę rzeczy osądzonej). Przykładem takiej sytuacji jest oddalenie powództwa ze względu na nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.), które nie pozbawia powoda możliwości wniesienia powództwa w przyszłości, jeżeli przesłanki faktyczne, które były podstawą oddalenia, przestaną istnieć – mówi mec. Adam Zwierzyński.

– Oznacza to w praktyce, że po zakończeniu sprawy (zapewne już po pierwotnym terminie przedawnienia) nowy termin zostanie wyznaczony przez dodanie czasu, który pozostawał powodowi w chwili składania pozwu. Tylko jeśli czas ten byłby krótszy niż rok, zgodnie z nowelizacją, zostałby przedłużony do roku – dodaje.

Wniosek o zabezpieczenie bez wpływu na bieg terminu przedawnienia

Projekt odstępuje od zasady, zgodnie z którą czynności podjęte przed sądem (lub innym właściwym organem) w celu dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia czy zaspokojenia roszczenia przerywają bieg terminu przedawnienia i rozpoczyna się on na nowo. Bez wpływu na bieg terminu będzie np. wniesienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia czy nadanie klauzuli wykonalności.

Jak tłumaczą projektodawcy, przeprocesowy wniosek o zabezpieczenie z istoty swojej składany jest wówczas, gdy wierzyciel dysponuje już informacjami i dowodami wystarczającymi do wytoczenia powództwa i jedynie nieznacznie poprzedza on jego wytoczenie (w razie jego uwzględnienia uprawniony ma 14 dni na wniesienie pozwu). Dlatego też taki wniosek nie powinien wpływać na bieg przedawnienia.

– Przedawnienie należy bowiem postrzegać jako czas dany wierzycielowi na dochodzenie albo egzekwowanie roszczenia, i to te czynności powinny zapobiegać upływowi terminu. Co więcej, nie ma powodu, by biegiem przedawnienia manipulować za pomocą bezzasadnych wniosków o zabezpieczenie, o złożeniu których dłużnik nawet się nie dowiaduje – czytamy w uzasadnieniu.