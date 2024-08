Czytaj więcej Sądy i trybunały Czy po wyroku TSUE trzeba wznowić postępowanie w Polsce? Wyjaśnił to sam TSUE Państwa członkowskie UE nie mają obowiązku zapewnienia nadzwyczajnych środków prawnych służących wznowieniu zakończonego postępowania w następstwie wydania przez TSUE wyroku. Także wtedy, gdy pozwoliłoby to naprawić sytuację niezgodną z prawem Unii - uznał we wtorek Trybunał w Luksemburgu.

Od kiedy liczyć termin pozwalający na umorzenie

Rozpatrując zażalenia powoda SO zwrócił się do SN. Jak zauważył, pod rządami poprzednich przepisów zgodnie wskazywano, że termin pozwalający na umorzenie postępowania liczy się od daty wydania postanowienia o zawieszeniu, a nie jego doręczenia czy też uprawomocnienia, co uzasadniano tym, że dyscyplinował on strony do uzupełnienia braków pozwu. Podobnie wypowiedziała się też SN w postanowieniu z 23 kwietnia 2023 r., ale ten termin był wtedy roczny. Teraz gdy obowiązuje jeszcze krótszy termin, nie sposób nie dostrzec absurdalności sytuacji, do których prowadzi. Jak w tej sprawie, w której postanowienie o zawieszeniu doręczono pełnomocnikowi powoda już po upływie trzymiesięcznego terminu, co pozwalało sądowi na umorzenie postępowania, nie dając czasu zainteresowanym na sformułowanie odpowiedniego wniosku w terminie.

W obecnym stanie prawnym należałoby zatem liczyć ten termin od uprawomocnienia się zawieszenia – konkluduje sędzia Mizera.

Sygnatura akt: III CZP 33/24