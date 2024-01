Paweł Bieżuński: Rozwody jednak nie do wznowienia

Czas na zmianę

Wątpliwości, jakie w orzecznictwie wywołała modyfikacja składów sądów dokonana ustawą covidową (np. III CZP 157/22, III PZP 6/22 czy też omawiane w tekście), każą spojrzeć na nowo na tradycyjny pogląd o rodzajach składów sądu. Funkcja gwarancyjna za sprawą niefrasobliwości ustawodawcy przekształciła się w funkcję opresyjną, bo jak inaczej nazwać stwierdzanie po fakcie, że w istotnej życiowo sprawie postępowanie było nieważne i trzeba je nieraz po latach powtórzyć? Pamiętajmy, że procedury sądowe trwają coraz dłużej. Profesor Marcin Dziurda zaproponował wprowadzenie swoistego „bezpiecznika” do art. 379 pkt 4 k.p.c., aby nieważnością skutkowało rozpoznanie sprawy przez skład jednoosobowy zamiast kolegialnego, ale już nie odwrotnie. Podobnie, jak tylko w jedną stronę działa nieważność przy rozpoznaniu sprawy przez sąd niższej, zamiast wyższej instancji. Do czasu interwencji ustawodawcy należy pogodzić się z faktem, że rozpoznanie sprawy przez skład sądu sprzeczny z przepisami skutkuje nieważnością postępowania. Dotyczy to jednak jedynie spraw w toku.

Kiedy zły skład prowadzi do wznowienia

Wbrew informacjom pojawiającym się w mediach (np. opublikowany w Rzeczpospolitej tekst „Rozwód w pandemii może okazać się nieważny. To skutek uchwały Sądu Najwyższego”) rozpoznanie sprawy przez sąd w niewłaściwym składzie nie stanowi przesłanki wznowienia postępowania. Art. 401 k.p.c. określa przesłanki wznowienia postępowania z uwagi na nieważność postępowania. Nie wszystkie przyczyny nieważności postępowania wymienione w art. 379 k.p.c. mogą stanowić podstawę wznowienia postępowania. Wznowienie postępowania, jako instytucja wyjątkowa, nadzwyczajna, możliwe jest jedynie w oparciu o najbardziej doniosłe, kwalifikowane naruszenia przepisów postępowania. Zestawiając treść art. 379 pkt 4 k.p.c. z art. 401 pkt 1 k.p.c. łatwo zauważymy, że pojęcie „rozpoznania sprawy z udziałem osoby nieuprawnionej” jest węższe od pojęcia „rozpoznania sprawy w niewłaściwym składzie”. Przyczyną wznowienia może być tylko jedna z postaci sprzecznego z przepisami składu sądu, czyli udział w składzie osoby nieuprawnionej.

Osobą nieuprawnioną w rozumieniu art. 401 pkt 1 k.p.c. będzie osoba niemająca w ogóle kompetencji do orzekania (niebędąca sędzią, referendarzem, asesorem lub ławnikiem), niemająca kompetencji do orzekania w danym sądzie (sędzia sądu innej instancji, sędzia innego sądu, który nie jest delegowany do sądu orzekającego w sprawie lub jest delegowany wadliwie), osoba niemająca kompetencji do orzekania w danej sprawie (sędzia wyłączony na mocy orzeczenia sądu lub sędzia, wobec którego strona złożyła wniosek o wyłączenie i wniosek nie został rozpoznany).

Rozszerzenie składu z jednoosobowego na trzyosobowy, nieważne czy ławniczy czy w pełni zawodowy, nie powoduje, że te „dodatkowe” osoby tylko z tej przyczyny stają się nieuprawnione do orzekania.

Warto dodać, że Sąd Najwyższy w postanowieniu z 2 października 2007 roku, II CZ 72/07, wprost stwierdził, że postępowanie przeprowadzone w składzie ławniczym, zamiast jednoosobowym, a więc w składzie sprzecznym z przepisami prawa, nie uzasadnia wznowienia postępowania.

Rozwiedzeni (prawomocnie) małżonkowie mogą więc spać spokojnie. Wznowienie postępowania im nie grozi.