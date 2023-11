Twój Profil Zaufany wygasł? Oto co trzeba teraz zrobić

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w internecie oraz składania podpisu zaufanego. Można dzięki niemu załatwić zdalnie wiele ważnych spraw urzędowych (ich lista niżej).

Reklama

Reklama

Ważność Profilu Zaufanego wynosi 3 lata. Podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego trzeba jednak samodzielnie przedłużyć ważność profilu.

Profilem zaufanym można m.in.:

załatwić sprawę w ZUS,

zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP),

podpisać JPK_VAT,

złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,

zgłosić utratę dowodu osobistego,

wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,

załatwić becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,

uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu,

zgłosić urodzenie dziecka,

sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe,

sprawdzić punkty karne,

zgłosić spadek lub darowiznę,

pobrać zaświadczenie o niekaralności.

Profil Zaufany wygasł - co zrobić

Termin na przedłużenie ważności Profilu Zaufanego minął we wtorek 31 października. Co w sytuacji, gdy nie udało się przedłużyć jego ważności na czas? "Oznacza to, że Twój profil wygasł, ale nadal masz dostęp do swojego konta. W każdej chwili możesz zalogować się na nie i założyć nowy profil zaufany" - wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.