Przejście, które zostało uzgodnione z Linklaters i warszawskimi partnerami, potwierdza zaangażowanie Addleshaw Goddard we wspieranie rosnących potrzeb klientów w Europie Środkowo-Wschodniej i umacnia obecność firmy na kluczowych rynkach globalnych. Warszawskie biuro zostanie dwudziestym biurem Addleshaw Goddard na świecie i będzie pełnić rolę regionalnego hubu. Umożliwi to firmie świadczenie specjalistycznych usług prawniczych, dostosowanych do oczekiwań i potrzeb klientów w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Turcji. To kolejny ważny krok w ekspansji Addleshaw Goddard po niedawnych otwarciach biur w Madrycie, Rijadzie, Dublinie, Luksemburgu, Paryżu oraz w czterech miastach w Niemczech.

W warszawskim biurze Addleshaw Goddard usługi prawnicze świadczyć będą renomowani polscy i międzynarodowi prawnicy. Warszawski zespół kancelarii od ponad 20 lat doradza klientom poszukującym specjalistycznej wiedzy w zakresie krajowych, międzynarodowych i regionalnych transakcji w obszarach prawa korporacyjnego, bankowego, rynków kapitałowych, energetycznego i infrastrukturalnego oraz nieruchomości. Transakcja, z zastrzeżeniem głosowania partnerów Addleshaw Goddard oraz Linklaters, zostanie sfinalizowana 30 kwietnia 2025 r.

Andrew Johnston, partner zarządzający Addleshaw Goddard, powiedział:

„Cieszymy się, że warszawskie biuro Linklaters zgodziło się dołączyć do Addleshaw Goddard. To ważny i ekscytujący kamień milowy w naszej międzynarodowej ekspansji. Warszawa odgrywa kluczową rolę jako gospodarcze i biznesowe serce Europy Środkowej, a ekspansja pozwoli nam lepiej reagować na potrzeby naszych klientów, którzy coraz częściej szukają wsparcia w tym dynamicznym regionie. Jest to potwierdzenie naszego zaangażowania w budowanie obecności wszędzie tam, gdzie potrzebują nas klienci. Chciałbym również podziękować zespołowi Linklaters za efektywną współpracę z nami w celu zadbania o interesy naszych wspólnych klientów”.

Paul Lewis, globalny partner zarządzający Linklaters, powiedział:

„Bardzo się cieszymy, że nasz warszawski zespół dołącza do Addleshaw Goddard, gdzie znajdzie przestrzeń do dalszego wzrostu i pracy na rzecz klientów jako część firmy, dla której Polska jest szansą na rozwój. Jesteśmy wdzięczni za wieloletni wkład zespołu w działalność Linklaters i liczymy na dalszą współpracę w przyszłości”.

Janusz Dzianachowski i Marcin Schulz, partnerzy zarządzający warszawskiego biura Linklaters oraz przyszli partnerzy zarządzający warszawskiego biura Addleshaw Goddard, stwierdzili:

„Z wielką radością dołączamy do Addleshaw Goddard. Będzie to przełomowa zmiana dla firmy i przede wszystkim dla naszego zespołu, który jest częścią Linklaters od niemal 25 lat. Dołączenie do firmy, której międzynarodowy rozwój nieustannie przyspiesza, to dla nas ogromna szansa. Jesteśmy przekonani, że bycie częścią Addleshaw Goddard, kancelarii z 250-letnią historią, fantastyczną kulturą i wspaniałym zespołem, przyczyni się do przyszłego sukcesu warszawskiego biura”.

Linklaters będzie kontynuować działalność warszawskiego Linklaters Service Delivery Centre, które wspiera funkcjonowanie firmy na całym świecie.

O kancelarii Addleshaw Goddard:

Addleshaw Goddard jest międzynarodową kancelarią prawną z siedzibą w Londynie, z 250-letnią historią. Zatrudnia ponad 1500 prawników w 19 biurach. Kancelaria wspiera przeszło 5000 klientów w ponad 50 obszarach prawa, w 100 krajach na całym świecie.

Aktualne lokalizacje biur Addleshaw Goddard: Aberdeen, Berlin, Doha, Dubaj, Dublin, Edynburg, Frankfurt, Glasgow, Hamburg, Leeds, Londyn, Luksemburg, Madryt, Manchester, Monachium, Maskat, Paryż, Rijad, Singapur.

