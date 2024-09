Strefa płatnego parkowania - zasady

Radni Warszawy odpierali wszystkie zarzuty prokuratora, w tym również te dotyczące wprowadzenia wymogu szczególnej formy przy umowach użyczenia. W odpowiedzi na skargę wyjaśniła, że zgodnie z art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania, może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi.

Rada podkreśliła, że uchwalając sporne regulacje, uwzględniła wcześniejsze wytyczne sądu administracyjnego w tym zakresie. I dopuściła jako podstawę wydania abonamentu i kart N+ wszelkie formy władztwa nad rzeczą ruchomą, w tym nietrwałą ze swojego charakteru umowę użyczenia. Nie ograniczyła ich do jedynie najtrwalszych form. Zaś ograniczając formę umowy użyczenia poprzez jej dopuszczenie w formie aktu notarialnego, nie naruszyła prawa.

Radni argumentowali, że użyczenie w zwykłej formie uniemożliwia skuteczną weryfikację osób je zawierających. Tę zapewnia jedynie weryfikacja tożsamości przez notariusza. Inaczej skontrolowanie nadużyć staje się niemożliwe. Jak tłumaczyli urzędnicy, chodzi zwłaszcza o wystawianie fikcyjnych umów bądź składanie nieprawdziwych oświadczeń o dysponowaniu pojazdem, którego dowód rejestracyjny mógłby pożyczyć znajomy na czas wizyty w celu wydania abonamentu.

W pierwszej instancji szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Warszawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie nie dopatrzył się żadnych podstaw do unieważnienia spornej uchwały. Zdaniem WSA rada stolicy, dopuszczając jako podstawę wydania abonamentu i kart N+ wszelkie formy władztwa nad rzeczą ruchomą, ale ograniczając je przy umowie użyczenia jedynie do aktu notarialnego, nie naruszyła art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Uchwała a zakres upoważnienia

Ostatecznie jednak do innych wniosków doszedł NSA. Za zasadny uznał zarzut naruszenia konstytucyjnej zasady równości oraz braku podstaw ustawowych do wprowadzenia szczególnej formy umowy do wykazania posiadania władztwa do auta.