Nowe uprawnienia zyskały też osoby zajmujące wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu. W ich przypadku za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego (m.in. w porze nocnej czy w niedzielę i święto) rekompensatą będzie czas wolny w tym samym wymiarze albo wypłata wynagrodzenia.

Jak to wygląda od strony formalnej?

O wypłatę tego świadczenia trzeba będzie występować do dyrektora generalnego urzędu. Ten będzie miał 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Ostatecznie to on zdecyduje, czy wypłacić uprawnionemu pieniądze, czy jednak przyznać mu czas wolny. Taki wniosek członek korpusu ma składać za pośrednictwem swojego przełożonego w formie papierowej lub elektronicznej.

Podstawa prawna: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r., poz. 1598)