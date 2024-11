Powodzianie dostaną kolejny pakiet wsparcia. Rząd przyjął projekt

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Ma ona dodatkowo wspierać osoby i instytucje, które ucierpiały w wyniku niedawnej powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Nowe przepisy nie tylko wprowadzają nowe formy wsparcia, ale i poprawią działanie przepisów już istniejących.

Powódź 2024: ulgi podatkowe bez formalności

Jedno z takich rozwiązań uzupełniających obecne przepisy dotyczy ulg podatkowych udzielanych osobom, które ucierpiały w powodzi. Dzisiejsze brzmienie ustawy daje już możliwość wnioskowania o umorzenie podatku, odroczenie jego płatności czy rozłożenia na raty. Jednak takie ułatwienia są pomocą publiczną, której stosowanie co do zasady zawiesza się do czasu uzyskania aprobaty Komisji Europejskiej. Nowo dodany przepis definiuje taką pomoc jako kwalifikującą się do wyjątkowego potraktowania w myśl art. 50 unijnego rozporządzenia 651/2024. Chodzi o wyjątkowe traktowanie pomocy udzielanej na cele klęsk żywiołowych. W ten sposób urzędy skarbowe na terenach powodziowych nie będą musiały czekać na decyzję KE, by pozytywnie rozpatrzyć te wnioski.

Inny przepis noweli będzie się odnosił do egzekucji administracyjnej i sądowej. Wyłączone spod niej będą świadczenia uzyskane w związku z powodzią. Chodzi tu np. o zasiłki dla powodzian czy świadczenie interwencyjne dla przedsiębiorców z terenów powodziowych.

Wsparcie dla szpitali i uczelni, które ucierpiały na powodzi

Uzupełnione będą też przepisy dotyczące zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.