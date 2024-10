Niemcy wciąż nie zapłaciły za Powstanie Warszawskie

Dr Maciej Jan Mazurkiewicz, mówiąc o odpowiedzialności prawno-międzynarodowej za niemieckie bezprawie w czasie powstania, ocenił działania Niemiec jako zbrodnie wojenne, które były elementem zaplanowanej likwidacji narodu polskiego, naruszające m.in. konwencję haską o prowadzeniu wojny i fundamentalne zasady zwyczajowego prawa międzynarodowego. Jednak po stronie najpierw PRL, a potem demokratycznej Polski dopuszczono się wielu zaniedbań, zwłaszcza w prawnym przygotowaniu polskich roszczeń, i szanse na dochodzenie odszkodowań są niewielkie.

Przypomnijmy, że działający za rządów PiS zespół pod przewodnictwem posła Arkadiusza Mularczyka przygotował raport szacujący oczekiwane odszkodowania od Niemiec za straty ponad 5,2 mln ofiar, jak też materialne na 6,22 bln zł, ale Niemcy odpowiedziały na notę rządu polskiego, że to „sprawa zamknięta”. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył publicznie: „Próbujemy uzyskać formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej”.

Lwią część konferencji zajęły prezentacje historycznych ustaleń dotyczących konkretnych zbrodni i zbrodniarzy hitlerowskich oraz ich powojennych losów. Chodzi np. o mniej znaną zbrodniczą rolę szefa policji dystryktu warszawskiego Ludwiga Hahna, kierującego egzekucjami m.in. ok. 100 Polaków przy rogu ul. Litewskiej i al. Szucha, w których osobiście nie brał on udziału (tylko jego podwładni), za co otrzymał krzyż żelazny. Dopiero w 1975 r. został w Niemczech prawomocnie skazany na 12 lat więzienia za współudział w deportacji 300 tys. Żydów do obozu zagłady w Treblince.

– Szkoda, że przygotowana przez Kedyw Armii Krajowej próba wykonania na nim wyroku nie została wykonana – spuentował ten referat dr Tomasz Łabuszewski (IPN Warszawa).

W czwartek, 3 października konferencja ma być kontynuowana, jest transmitowana m.in. na kanale na YouTubie.