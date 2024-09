Straty nie zawsze do odzyskania? Nie każdy powodzianin dostanie pomoc od rządu

We wtorek Rada Ministrów wydała rozporządzenie (DzU poz. 371), które uruchamia pomoc udzielaną na podstawie specustawy z 2011 r. o usuwaniu skutków powodzi. Zasięg terytorialny obowiązywania tej pomocy jest taki sam jak obszar obowiązywania stanie klęski żywiołowej. Oznacza to, że jeśli ten ostatni będzie powiększany (a we wtorek rząd dodał do niego siedem kolejnych powiatów), to zwiększy się też zakres terytorialny udzielanej pomocy.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Pracodawcy wypłacą pracownikom wynagrodzenie za 10 dni nieobecności Pracodawcy z terenów objętych stanem klęski żywiołowej muszą wypłacać pracownikom wynagrodzenie za 10 dni nieobecności. Ale rozwiązania pomocowe obejmują też przedsiębiorców i mieszkańców tych terenów.

Powódź 2024 i jej następstwa. Odszkodowanie? Państwo pokryje koszty płac

W ramach rządowego wsparcia przedsiębiorcy, którzy mimo zniszczenia ich firmowego majątku chcą dalej działać i nie zwolnią pracowników, mogą liczyć na to, że państwo wypłaci im świadczenia na pokrycie płac i składek ZUS do wysokości podwójnego minimalnego wynagrodzenia. Takie świadczenia będą wypłacane przez rok i będą zwolnione od podatku dochodowego.

Pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, będzie mógł złożyć do marszałka swojego województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pożyczka ta może być przeznaczona na wypłatę świadczeń pracownikom, którzy skorzystają z prawa do usprawiedliwionej nieobecności w pracy wywołanej powodzią.

Ustawa o usuwaniu skutków powodzi daje im prawo do nieobecności nawet przez dziesięć dni. Za ten okres pracodawca ma wypłacać pensję w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu.