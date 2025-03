Unijne sankcje na tankowanie rosyjskiego paliwa lotniczego zostały wprowadzone w czerwcu 2022 roku. Był to 6. kolejny pakiet ograniczający stosunki gospodarcze firm unijnych z Rosjanami. Chodziło wtedy o zakaz kupna, importu bądź transferu pośrednio, lub bezpośrednio ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, jeśli pochodzą one bezpośrednio z Rosji, bądź są przez Rosję gdziekolwiek eksportowane. Bruksela jednak zabezpieczyła linie lotnicze, które np. gdzieś lądując były „na musiku” i musiały zatankować cokolwiek, byle tylko móc odlecieć. Ograniczenie więc nie obowiązywało w sytuacji, kiedy zaistniała konieczność jednorazowej transakcji z natychmiastową dostawą. Ale z takiej opcji można było skorzystać jedynie do 5 lutego 2023 roku.

Verstka przyznaje jednocześnie, że AirBaltic kupował paliwo od Gazpromneft w lutym i marcu 2022 i wtedy jeszcze mógł to robić legalnie. Okazuje się jednak, że potem, kiedy sankcje obowiązywały, czyli po 5 lutego 2023, aż 11 razy zatankował paliwo od Tatneftjaviaservis należącego do Tatneftu.

Podając te informacje rosyjski portal powołuje się na informacje z dwóch niezależnych źródeł. Jednym z nich jest ImportGenius, który śledzi zagraniczną aktywność gospodarczą Rosjan. Z informacji ImportGeniusa wynika, że rosyjskie paliwo dla AirBalticu mogło zostać wywiezione z Rosji i tankowane zagranicą. Łotewski przewoźnik lata do prawie wszystkich krajów UE, a także do Gruzji, Turcji, Maroka, Norwegii i Izraela.

AirBaltic broni się, zapewnia, że nie przelewał Rosjanom pieniędzy

Linia zapewnia w oświadczeniu, że informacje, na jakie powołuje się rosyjski portal są niesprawdzone i nie zamierza z nimi polemizować. Podkreśla jednocześnie, że od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i wejścia w życie unijnych sankcji nie miał jakichkolwiek kontaktów z rosyjskimi dostawcami i nie wykonywał żadnych przelewów na ich konta bankowe. Jak podkreśla linia „ostatnie płatności dla Gazpromneftu były dokonane za dostawy w marcu i kwietniu 2022, czyli jeszcze przed wprowadzeniem sankcji. Natomiast jeśli chodzi o Tatneft, ostatnia płatność miała miejsce w listopadzie 2021, czyli jeszcze przed wybuchem wojny”.