Awantura u konkurenta LOT-u. Łotewski rząd chce dymisji prezesa airBaltic

Niemiecki menedżer Martin Gauss, który wcześniej pracował dla British Airways (nadal ma ważną licencję pilota na B737) i upadłego węgierskiego Malevu, odpiera wszystkie zarzuty i nie ukrywa, że godzą one bezpośrednio w przewoźnika. A zapytany przez dziennikarza publicznej łotewskiej telewizji o sugerowane przez łotewskie władze zmiany w zarządzie airBaltic powiedział: — No cóż. Podczas mojej dotychczasowej kadencji wielu polityków przyszło i odeszło.

Podkreślił po raz kolejny, że problem z opóźnieniami w serwisowaniu silników P&W, jest poza jego kontrolą, oraz że to Amerykanie nie dotrzymują terminów.

Inna sprawa, że o opóźnieniach Gauss wiedział już w połowie grudnia 2024 roku, a o kłopotach poinformował dopiero teraz, na początku stycznia.

Czy umowa z Lufthansą jest korzystna?

Firma airBaltic ma w swojej flocie 46 maszyn A220-300 i byłaby w stanie obsłużyć nimi wszystkie połączenia zaplanowane na lato 2025. Problem jednak w tym, że większość z nich — i to ze sprawnymi wyremontowanymi silnikami — została wynajęta wraz z załogami, Lufthansie na następne 3 lata. Takie rozwiązanie Gauss uznał za korzystniejsze finansowo, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy airBaltic jest potężnie zadłużony, głównie z powodu kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19. Ale Łotysze, a także Estończycy, bo po upadku estońskiej Nordiki, airBaltic stał się główną linią obsługującą ten rynek, mają o to żal. Uważają, że powiązania z Lufthansą są dla Gaussa ważniejsze, niż obsługa własnego rynku. Gauss podkreślił, że w żadnym razie nie zamierza ubiegać się o pomoc publiczną. O tym jednak nie jest przekonany przewodniczący rady nadzorczej airBaltic, Klavs Vasks. Jego zdaniem, przewoźnik nie będzie w stanie sprostać obsłudze długu i zastrzyk nowego kapitału będzie niezbędny. Oczywiście, jeśli zgodzi się na to Komisja Europejska.

Na rynku już pojawiły się spekulacje, że osłabiony airBaltic może stać się kolejnym celem Lufthansy w lotniczej konsolidacji europejskiej.