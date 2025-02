Hiszpańskie media: Polacy wycofali się z walki o producenta superpociągów Talgo

Alternatywny plan zakłada przejęcie od funduszu Trilantic (który chce sprzedać akcje spółki) 29,7 proc. akcji przez baskijski koncern hutniczy Sidenor. Hiszpańskie prawo wskazuje, że jeśli zakup obejmuje mniej niż 30 proc. akcji, nabywca nie musi przedstawić oferty kupna mniejszym udziałowcom.

Być może jednak to nie jest koniec rokowań. Cuerpo powiedział „Rzeczpospolitej”: „rozwiązanie, do jakiego dojdziemy, może obejmować różne układy, w tym współpracę czy porozumienie z innymi przedsiębiorstwami, z innymi czołowymi firmami na poziomie europejskim”. Nie da się więc wykluczyć, że w przyszłości Madryt dopuści PFR do akcjonariatu Talgo w ramach większej grupy inwestorów.

Odrzucenie polskiej oferty niesie dla Madrytu pewne ryzyko. W Polsce działa wiele firm, które są zależne od kontraktów rządowych na czele z Santanderem, największym bankiem zagranicznym nad Wisłą. Hiszpanie liczą także na udział w rozbudowie sieci superszybkich kolei w Polsce i budowie lotniska CPK.

Innym problemem są najniższe wydatki na zbrojenia w NATO Hiszpanii (1,28 proc. PKB). Donald Tusk zwracał na to uwagę w wielu wystąpieniach, jednak nie wymieniając z nazwy Madrytu. Teraz jego stanowisko może się zaostrzyć.