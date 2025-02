Polska chce przejąć hiszpański koncern. Minister gospodarki Hiszpanii stawia warunki

Nie ma dziś niczego ważniejszego, niż bezpieczeństwo. Jednak z danych NATO wynika, że Hiszpania w ub.r. wydała na ten cel 1,28 proc. PKB, najmniej ze wszystkich krajów Sojuszu. Krotko mówiąc, jedzie w pakcie na gapę.

Hiszpania jest trzecim w kolejności krajem NATO, który w ostatnich latach zwiększył w liczbach absolutnych najbardziej wydatki na obronę. Nasza gospodarka bardzo się rozwinęła i przez to, gdy przełoży się te nakłady na procent PKB, ten postęp wydaje się mniejszy, choć zaangażowanie inwestycyjne jest ogromne. Premier Pedro Sanchez także potwierdził zobowiązanie do dojścia do 2 proc. PKB.

Ma to nastąpić dopiero w 2029 roku.

Zobaczymy, kiedy to nastąpi, ale jestem optymistą, ponieważ robimy tu maksymalny wysiłek. Nie można też ograniczać się do jednego wskaźnika oceniając zaangażowanie danego kraju w NATO. Dziś trzy tysiące hiszpańskich żołnierzy bierze udział w misjach zagranicznych Sojuszu. Zdajemy sobie sprawę, że rok 2025 to nie jest 2015 r. Jesteśmy bardzo zaangażowani w pomoc dla Ukrainy na różnych poziomach, zaczynając od wsparcia zbrojeniowego i finansowego. Hiszpania przyjęła 200 tys. ukraińskich uchodźców.

Wchodząc do NATO każdy kraj przystał jednak na określoną metodologię liczenia nakładów na obronę. Gdy Donald Trump widzi, że Hiszpania wydaje tak mało, czy nie prowokuje go to do dystansowania się od obrony całej Europy?

Zdaję sobie sprawę z obrazu Hiszpanii, jaki powoduje ta liczba. Powtórzę jednak nasze zobowiązanie do zwiększenia jej i zrobienia tego możliwie jak najszybciej. Ten wysiłek jest zresztą także widoczny w odpowiedzi Unii Europejskiej na rosyjską inwazję Ukrainy. Udało nam się wtedy wszystkim porozumieć się, aby wesprzeć Ukraińców.

W ubiegłym roku przeszło jedna piąta gazu sprowadzonego przez Hiszpanię pochodziła z Rosji…

Biorąc pod uwagę terminale gazu skroplonego (LNG), które mamy w Hiszpanii, staliśmy się hubem energetycznym. Jesteśmy świadomi, że w miarę odnawiania średnio i długoterminowych kontraktów w tym obszarze, trzeba będzie w przyszłości ograniczyć tę zależność od Rosji na strategicznych sojuszników i wiarygodnych partnerów. Gdy jednak idzie o surowce, które nie są objęte sankcjami, ta decyzja należy do poszczególnych przedsiębiorstw a nie władz państwowych.

Donald Trump może w każdej chwili wywołać wojnę handlową z Unią Europejską. Bruksela jest na to gotowa?

Trump już wprowadził powszechne cła na import stali i aluminium. Po pierwsze, należy wyrazić żal z powodu wprowadzenia tych środków protekcjonistycznych, które ostatecznie szkodzą wszystkim, zarówno tym, którzy je wprowadzają jak i tym, którzy z ich powodu cierpią. Europa musi przekonywać, że to nie jest właściwa droga, ale trzeba dochodzić do porozumień, pogłębienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To powiedziawszy, nie możemy pozostać bierni i musimy w Unii bronić interesów naszego przemysłu, naszych przedsiębiorstw i naszych pracowników. Mamy po temu odpowiednie narzędzia i potencjał do odpowiedzi. Zrobimy to w sposób zdecydowany i proporcjonalny do gróźb, jakie są ku nam skierowane. Jednocześnie Europa musi być chroniona i dlatego musimy szukać alternatywnych rynków dla naszych eksporterów. Dlatego tak ważne jest wejście w życie umów o wolnym handlu z Mercosurem, z Meksykiem. Musimy rozszerzać sieć naszych sojuszników.

Ale powinniśmy też szukać źródeł wzrostu w pogłębieniu jednolitego rynku w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym, finansowym. W szczególności zrobiliśmy do tej pory niewielki postęp, gdy idzie o integrację rynków finansowych, co znacznie ułatwiłoby finansowanie rozwoju biznesu. Hiszpania forsuje tu ciekawe rozwiązanie dla poprawy zarządzania Unią. Nasza propozycja Laboratorium Konkurencyjności Europejskiej umożliwia kilku zainteresowanym krajom sfinalizowanie konkretnego projektu integracji. Na przykład jednolitego systemu oceny wiarygodności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw. To bardzo ułatwiłoby im pozyskanie kredytów we wszystkich krajach Unii.