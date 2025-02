Wybuch na tankowcu floty cieni Putina, statek osiadł na mieliźnie

Do eksplozji doszło wczoraj (9 lutego) w maszynowni tankowca „Koala" w porcie Ust-Ługa pod Petersburgiem. Premier Finlandii Petteri Orpo poinformował na portalu społecznościowym, że kraj przeprowadził własne dochodzenie: „Fińskie władze badają sytuację. Finlandia wzmocniła swoją gotowość do reagowania na wycieki ropy” - cytuje gazeta RBK.

Helsinki prowadzą dochodzenie

Fińska Straż Graniczna wysłała już w rejon zdarzenia samolot rozpoznawczy. Władze fińskie poinformowały dziś, że w Zatoce Fińskiej nie znaleziono na razie śladów wycieku ropy, sytuacja jest spokojna. Śledztwo w sprawie sytuacji w obszarze współpracy międzynarodowej będzie jednak kontynuowane. Z Ust-Ługi do Finlandii jest około 100 km na północ, przez Zatokę Fińską, a kierunek wiatru jest taki, że ewentualny wyciek może dotrzeć do Finlandii.

9 lutego gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że w porcie Ust-Ługa podczas uruchamiania silnika tankowca „Koala" doszło do „incydentu spowodowanego przez człowieka”. Uszkodzeniu uległa maszynownia. Rosjanie zapewnili, że pożar został ugaszony, nie ma zagrożenia wyciekiem ropy i nikt nie ucierpiał.

Według rosyjskich mediów na pokładzie tankowca znajdowało się 130 tysięcy ton oleju opałowego. Źródła podały, że gdy statek przygotowywał się do wypłynięcia, w maszynowni doszło do trzech eksplozji, po czym do tankowca zaczęła wlewać się woda, przez powstałe w wyniku wybuchu otwory. Tankowiec osiadł na mieliźnie rufą do przodu.