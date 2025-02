Czy Amerykanom uda się wyprosić Chińczyków z Kanału Panamskiego?

Kraj spółek-wydmuszek

„Każdy metr kwadratowy Kanału Panamskiego i otaczających go terenów jest częścią Panamy i tak już pozostanie” – zatweetował pod koniec grudnia 2024 r. Jose Raul Mulino, prezydent Panamy. Kontrola nad kanałem to nie tylko kwestia dumy narodowej. To również około 0,5 mld USD rocznie przychodów do budżetu. Aktywność gospodarcza związana z kanałem odpowiada za 7,7 proc. PKB Panamy, 2,9 proc. zatrudnienia w tym kraju oraz 23,6 proc. przychodów budżetowych. W pobliżu Kanału Panamskiego funkcjonuje strefa wolnego handlu Colon, będąca największym wolnym portem na półkuli zachodniej.

Panama jest co prawda krajem mającym tylko nieco ponad 4 mln mieszkańców, ale jej gospodarka (87,4 mld USD nominalnego PKB) jest większa od na przykład gospodarki Urugwaju czy Sri Lanki. Tamtejszy PKB na głowę (liczony według parytetu siły nabywczej) wynosi 42,77 tys. USD i jest to wyższy wskaźnik niż dla Turcji czy dla Chile. W sąsiednich Kolumbii i socjalistycznej Nikaragui to odpowiednio: 22,19 tys. USD i 9,36 tys. USD. Panama jest więc krajem stosunkowo zamożnym na tle regionu. Nie jest też mocno uzależniona gospodarczo od handlu z USA. W 2022 r. Stany Zjednoczone odpowiadały tylko za 5,4 proc. jej eksportu, czyli mniej niż Korea Płd. (8,2 proc.), Japonia (11,9 proc.) czy Chiny (17,2 proc.). Import z USA odpowiadał wtedy za 19,6 proc. dóbr sprowadzanych do Panamy, a z Chin za 20,4 proc. Teoretycznie Panama mogłaby więc wytrzymać wojnę handlową z USA. Mały wpływ na nią mają też amerykańskie obostrzenia imigracyjne. Sama walczy z napływem nielegalnych imigrantów, którzy próbują przebijać się na północ kontynentu poprzez przesmyk Darien. Czemu więc jej władze tak szybko się ugięły pod naciskiem nowej waszyngtońskiej administracji?

Nie zapominajmy, że gospodarka Panamy jest oparta na usługach. Kraj ten jest rajem podatkowym, w którym bogaci ludzie z całego świata ukrywają swoje majątki. Dobrze to pokazała w zeszłej dekadzie afera znana jako „Panama Papers”, w ramach której ujawniono istnienie w tym kraju spółek-wydmuszek należących do szeregu dyktatorów, polityków, oligarchów i celebrytów z różnych krajów. Obecny prezydent Panamy stwierdził jednak, że dokumenty ujawnione w ramach „Panama Papers” to fałszerstwa. Jak widać, obawia się on o reputację swojego kraju. Tak się jednak składa, że największą na świecie siłę wśród regulatorów finansowych mają amerykańskie instytucje rządowe. Jeśli one nakażą bankom z Wall Street trzymać się z daleka od instytucji finansowych z Panamy, to cały model rozwoju tego latynoskiego kraju zostanie podważony. I zapewne dlatego władze Panamy bardzo nie chcą zadrażniać relacji z USA.