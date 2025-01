Strategiczna branża w coraz gorszej kondycji. Niemcy ciągną w dół polskie fabryki

Coraz bardziej słabnie kondycja polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Dla niemal kompletnie uzależnionej od rynków zagranicznych branży, będącej jedną z najważniejszych lokomotyw polskiej gospodarki odpowiedzialnej za blisko 8 proc. PKB i niemal 14 proc. całości eksportu z Polski, stale narastającym problemem są spadki zamówień od zagranicznych kontrahentów. Z najnowszych danych firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl wynika, że w trzech pierwszych kwartałach 2024 roku wartość zagranicznej sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego wyniosła niespełna 37,6 mld euro. To wynik o 19,4 procent niższy (tj. o 8,2 mld euro) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Reklama

Firmy motoryzacyjne zwalniają pracowników

Już drugi kwartał z rzędu kurczy się w branży zatrudnienie. W grupie firm średnich i dużych (zatrudniających powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po trzech kwartałach 2024 roku wyniosło 192,8 tys. osób, czyli było o 0,5 tys. pracowników mniejsze niż przed rokiem (-0,7 proc.) i o 1,1 tys. mniejsze niż po dwóch kwartałach 2024 roku. – Stan zatrudnienia odzwierciedla trudne położenie branży w całej Europie – komentuje Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

W przypadku eksportu problemem jest zwłaszcza sprzedaż do Niemiec, najważniejszego odbiorcy dla producentów sektora w Polsce, z udziałem przekraczającym jedną trzecią. Po dziewięciu miesiącach 2024 roku wartość eksportu na niemiecki rynek spadła r/r o niemal jedną dziesiątą do poziomu 11,8 mld euro. Spadki widoczne są także na kolejnych pod względem znaczenia rynkach: we Francji (3,07 mld euro, spadek o 4,6 proc.), Włoszech (2,32 mld euro, spadek o 0,8 proc.) i Czechach (2,3 mld euro, spadek o 5,2 proc.).

Już nie chcą baterii do e-aut

Poprawiła się co prawda sprzedaż za granicę części i akcesoriów, a także samochodów ciężarowych. Jednak na auta osobowe i dostawcze popyt ze strony zagranicznych zamawiających osłabł. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja akumulatorów litowo-jonowych do aut elektrycznych i hybrydowych, do niedawna polskiego przeboju eksportowego, które w 2023 roku były drugą grupą eksportową i odpowiadały za ponad 20 proc. całego eksportu motoryzacji z Polski. Jednak w okresie trzech kwartałów 2024 roku eksport w tej grupie spadł o ponad połowę, w wyniku czego ich udział spadł do 12,6 proc. na dopiero czwarte miejsce. W tej sytuacji podwrocławska fabryka LG Energy Solutions, obecnie największy producent baterii do e-aut w Europe, może zdecydować się przestawić profil produkcji na magazyny energii.