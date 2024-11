Przejazdy kolejowe są śmiertelnie niebezpieczne. Piesi i kierowcy ignorują zasady

W ostatnich 10 miesiącach doszło do 607 incydentów na przejazdach oraz ponad 3400 sytuacji niebezpiecznych, spowodowanych przez pieszych i kierowców. Natomiast w ciągu ostatniego roku na trzech przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie testowo zainstalowano urządzenia działające na zasadzie fotoradaru, doszło do ponad 6000 przypadków niezatrzymania się na czerwonym świetle. - To pokazuje, że niezależnie od stosowanych zabezpieczeń, bez zmiany zachowania kierowców, nie zmniejszymy liczby zdarzeń na przejazdach – mówi „Rzeczpospolitej” Rusłana Krzemińska, rzecznik PLK.

Będzie więcej dwupoziomowych skrzyżowań

PLK inwestuje teraz w poprawę bezpieczeństwa na przejazdach blisko pół miliarda złotych. Jednym z rozwiązań jest budowa skrzyżowań dwupoziomowych, prowadzona także z samorządami. Wspólne tego rodzaju inwestycje zrealizowano m.in. w Dąbrowie Górniczej, Legionowie, Ciechanowie, Pruszkowie, Andrespolu, Myszkowie, Gdyni, Konradowie i Wrześni. Kolejne są w przygotowaniu: w sierpniu uruchomiono nabór do I etapu projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i zarządców dróg, zainteresowanych współfinansowaniem takich przedsięwzięć. Inne działania to wyposażanie przejazdów w rogatki lub sygnalizację świetlną. Tylko w ubiegłym roku prace objęły 370 przejazdów.

Dodatkowo, w ramach inicjatyw bezpieczeństwa, na około 500 przejazdach zainstalowano linie spowalniająco-wibrujące, służące jako ostrzeżenie dla kierowców, by zachowywali ostrożność. Od 2018 r. każdy przejazd zarządzany przez PLK jest dodatkowo oznakowany żółtą naklejką, posiadającą indywidualny numer identyfikacyjny. Ma to przyspieszać działanie służb w sytuacjach awaryjnych.

Przestarzałe systemy hamowania pociągów

Problemem w bezpieczeństwie na kolei są nie tylko przejazdy kolejowo-drogowe. W sierpniu w okolicach Trzebini w Małopolsce dwa pociągi na jednym torze jechały wprost na siebie. Było w niech blisko tysiąc osób. Niemal w ostatniej chwili udało się je wyhamować.