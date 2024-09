- Zachęcaliśmy do akceptacji, ponieważ nie było żadnej gwarancji, że strajkiem osiągniemy cokolwiek więcej. Ale do was należy decyzja, którą uszanujemy, cokolwiek nie miałoby się wydarzyć. Osiągnęliśmy wszystko, co było do wywalczenia bez strajku. Ale to członkowie IAM mają w tej sprawie ostatnie słowo i ostateczną decyzję zostawiliśmy właśnie im. Tak powinny wyglądać negocjacje nowego układu zbiorowego. I okazało się, że wypowiedzieli się z wielką mocą ostatniej nocy. Zdecydowali się postawić i walczyć o więcej, dla siebie, dla swoich rodzin, dla społeczności, w której żyją - mówił w CNN Jon Holden.

Jak wyjaśnił, członkom jego związku zależy na zwiększeniu gwarancji zatrudnienia, wydłużeniu czasu wypoczynku i wyższych zarobków w sytuacji, kiedy ceny rosną tak szybko. Nie ukrywał również, że wielu pracowników jest rozczarowanych utratą programów emerytalnych dla ostatnio zatrudnionych. - Przez ostatnich 10 lat płace nie zmieniły się. Nie zmieniły się także pozostałe warunki, a nasi członkowie chcą większej równowagi między pracą a życiem prywatnym - tłumaczył Holden.