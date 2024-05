Setki szkoleń, tysiące narzędzi

Od teraz wszyscy nowo zatrudnieni w Boeingu będą musieli przejść setki godzin szkoleń, a potem – już przy taśmie – będą pod ścisłym nadzorem swoich szefów. Plan naprawczy przewiduje m.in. wprowadzenie na linie produkcyjne 7,5 tys. nowych narzędzi i elementów wyposażenia, 400 zrewidowanych instrukcji i 300 godzin szkoleń dla pracowników już zatrudnionych. Boeing postawił na zwiększenie odpowiedzialności menadżerów. Zwolniono ich jednocześnie z niektórych zadań, tak aby mieli więcej czasu na bezpośrednie kontakty z zatrudnionymi na taśmie.

– Wiele z tych nowych zasad już obowiązuje i nasz zespół jest zdeterminowany, aby wprowadzić plan w życie – tłumaczył z kolei prezes Boeinga, Dave Calhoun.

Czytaj więcej Transport Kolejne awaryjne lądowanie samolotu Boeinga. Nie otworzyły się golenie podwozia Towarowy B767 firmy kurierskiej FedEx wylądował na lotnisku w Stambule bez goleni przedniego podwozia. Udało mu się pozostać na pasie. Boeing na razie nie skomentował zdarzenia.

Jego zastępczyni, Stephanie Pope, która nadzoruje produkcję samolotów cywilnych, wysłała w ostatni czwartek, 30 maja maila do pracowników. Zachęca ich, aby ujawniali wszystko, co wydaje im się nieprawidłowością w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Według jej informacji, już wcześniejsze wezwania pracowników do otwartości w kontaktach z kierownictwem zaowocowały pięciokrotnym wzrostem ich aktywności i sugestii, co można poprawić. Wiele z nich znalazło się w ostatecznym planie naprawczym. „Odniesiemy sukces jako zespół i będziemy produkować bezpiecznie, nienagannie jakościowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami ” – czytamy z kolei w mailu do pracowników wysłanym przez Pope.

Boeing zapewnia również, że zadba o jakość produkcji, m.in. dzięki wstrzymaniu przesuwania samolotów do kolejnych etapów na taśmie montażowej, zanim nie zostaną ukończone wszystkie prace z poprzedniego etapu. Ten punkt zmian został nazwany „Move Ready” i został wprowadzony na wyraźne zalecenie FAA.

I są to właściwie wszystkie zmiany, jakie ujawniły Boeing i agencja. Pozostałe mają pozostać na razie tajne i – jak przyznał Mike Whitaker – to od Boeinga będzie zależało, czy je ujawni, czy nie. Wiadomo tyle, że cały plan ma być wręcz rewolucyjny, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa i jakość. – To jest plan Boeinga – podkreślił szef FAA.