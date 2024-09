Pracownicy PKP Cargo stracą kolejne przywileje?

Zarząd PKP Cargo zwołał na 7 października nadzwyczajne walne zgromadzenie. W porządku obrad są m.in. punkty dotyczące zmian w statucie, a wśród nich powoływania i odwoływania członków władz kolejowej firmy. Proponuje się, aby w zarządzie zasiadało maksymalnie sześć osób, a nie jak dotychczas pięć. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że konieczne jest wzmocnienie kompetencji tego organu ze względu na skalę wyzwań stojących przed przewoźnikiem, a także mając na uwadze wielkość samej spółki i grupy kapitałowej. Dzięki temu zarząd ma też działać sprawniej i w sposób bardziej profesjonalny niż dotychczas.

Następna propozycja do przegłosowania na walnym zgromadzaniu dotyczy tego, aby w zarządzie nie zasiadał już żaden przedstawiciel pracowników (dotychczas załoga mogła powoływać jednego swojego przedstawiciela). Obecne szefostwo PKP Cargo ocenia, „że taka zmiana w tym trudnym dla spółki okresie wzmocni kompetencje zarządu oraz docelowo ułatwi przeprowadzenie spółki przez trudy najbliższych lat”.

Nastąpią duże zmiany w radzie nadzorczej PKP Cargo

Statut w nowym brzmieniu ma ograniczyć skład rady nadzorczej. Dziś organ ten liczy od 11 do 13 członków. W projekcie uchwały zaproponowano, aby to było od siedmiu do dziewięciu osób. Ponadto liczba przedstawicieli pracowników ma zmaleć z trzech do jednego.