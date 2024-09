Związkowcy zablokowali tory w Katowicach. Protest przeciw zwolnieniom w PKP Cargo

Największy w Polsce operator kolejowych przewozów towarowych, PKP Cargo, rozpoczął w sierpniu proces zwolnień grupowych, który obejmuje 4142 pracowników. Jak wyjawił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo w restrukturyzacji, zostały już zatwierdzone przez zarządcę masy upadłościowej listy osób wytypowanych do rozstania się ze spółką. Proces zwolnień ma trwać do końca września 2024 roku. W efekcie 1 listopada zatrudnienie w PKP Cargo spadnie do około 10 tys. pracowników.

PAP/Michał Meissner

Protest przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo. Związkowcy blokują tory w Katowicach

W reakcji na zapowiadaną falę zwolnień w PKP Cargo i PKP CargoTabor, związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” zorganizowali we wtorek, 3 września, spontaniczny protest w Katowicach. Tuż po godzinie 8 grupa ponad 100 osób zablokowała przebiegającą przez centrum miasta linię kolejową na wysokości ulicy Floriana. To ważny punkt komunikacyjny pomiędzy Katowicami a Sosnowcem.

Protest odbywa się w dniu 44. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, co miało miejsce 3 września 1980 r. Było to trzecie, po gdańskim i szczecińskim, porozumienie podpisane latem 1980 r. Związkowcy tłumaczą, że tego ważnego dnia, zamiast uczestniczyć w obchodach, zdecydowali się protestować w imieniu pracowników największego polskiego przewoźnika.