Poczta Polska złożyła wniosek o zastrzeżenie nazwy i znaku graficznego „pocztomat”

Wedle naszych nieoficjalnych informacji za sprzeciwem znów stoi InPost. Próbowaliśmy potwierdzić te informacje u źródła, jednak spółka Rafała Brzoski nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie.

Okres na sprzeciw w postępowaniu o zastrzeżenie nazwy „pocztomat” w Urzędzie Patentowym zakończył się 25 czerwca. Ile potrwa rozpatrywanie zgłoszonego sprzeciwu, nie wiadomo.

Rynek automatów paczkowych kwitnie

W Polsce działa obecnie blisko 40 tys. automatów paczkowych. Zdecydowanym liderem rynku jest InPost, który już przeszło rok temu poinformował, że liczba jego urządzeń przekroczyła 20 tys. oraz że mieści się w nich ponad 3 mln skrytek. Na koniec zeszłego roku według analizy cashless.pl liczba ta wzrosła w okolice 22 tys. Na drugim miejscu była firma DPD z siecią ok. 6,2 tys. maszyn, a na trzecim Orlen z 4,3 tys. automatów paczkowych.

Poczta Polska miała wedle tych danych około 800 urządzeń do nadawania i odbierania paczek. I jak sama niedawno stwierdziła, dopiero buduje swoją sieć maszyn. W kwietniu informowała, że zakontraktowana sieć to 3 tys. urządzeń. Jak dotąd Poczta używa dla nich nazwy Pocztex Automat. Z kolei InPost ma dla swoich urządzeń zastrzeżoną nazwę „paczkomat”. Zastrzegł ją jeszcze w 2009 r. Potem o tę nazwę obie firmy, też już jednak w przeszłości, toczyły batalię. W 2015 r. Poczta Polska złożyła wniosek o unieważnienie zastrzeżenia nazwy „paczkomat”. Przekonywała, że używali jej dla swoich maszyn paczkowych również inni przedsiębiorcy. Urząd Patentowy oddalił ten wniosek. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, a potem wróciła do Urzędu Patentowego. InPost nadal wyłącznie korzysta z „paczkomatu”.

Poczta Polska poinformowała tymczasem niedawno, że systematycznie zwiększa dostępność swoich usług i rozbudowuje sieć punktów, w których można wysłać i odebrać doręczane przez nią przesyłki. Są to m.in. punkty partnerskie, czyli współpracujące z nią punkty handlowe. Aktualnie są to sklepy: Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Arhelan, niedawno dołączyły do nich także Duży Ben i Euro Sklep, czyli podmioty należące do Grupy Eurocash. – Łącznie, wliczając placówki pocztowe, jest to ponad 18 tys. punktów zlokalizowanych na terenie całej Polski – wylicza Poczta Polska.