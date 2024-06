Czytaj więcej Ubezpieczenia Ubezpieczyciele sięgają po bat na piratów drogowych. Droższe OC Warta jako pierwszy ubezpieczyciel sięgnęła po dane o punktach i mandatach swoich klientów. Ci, którzy łamią przepisy, zapłacą więcej za polisy OC.

Ponad pół miliarda zł wartych jest 28 drogowych obiektów inżynierskich (m.in. mosty i wiadukty) znajdujących się na etapie przygotowania, na trzy takie budowy o łącznej wartości 73 mln zł zostaną jeszcze w tym roku ogłoszone przetargi. W projektowaniu lub w budowie jest 27 tego rodzaju inwestycji: szacuje się, że pochłoną ok. 665 mln zł.

Część istniejących mostów będzie zastępowana nowymi. Tak jest m.in. w przypadku mostów przez Noteć i Gwdę w Ujściu na drodze krajowej DK11 czy z mostu w Łęcznej na DK82. Prace budowlane trwają również przy moście przez Wisłę w Sandomierzu, gdzie wymieniana jest konstrukcja nośna.

Najgorzej jeździ się w Małopolsce i na Śląsku

Niestety, z upływem lat jakość dróg w Polsce, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, nie poprawia się w tempie, w jakim oczekiwaliby tego kierowcy. W przedstawionym jesienią 2023 r. dorocznym raporcie GDDKiA podsumowującym stan techniczny nawierzchni sieci drogowej na koniec 2022 r. okazało się, że wręcz uległ on pogorszeniu. Badania pokazały, że o ile 59,4 proc. dróg krajowych pozostawało w stanie dobrym, to stan 24,7 proc. został zakwalifikowany jako niezadowalający, a 14,7 proc. dróg oceniono jako zły. Tymczasem na koniec 2021 r. w ogólnym stanie dobrym było 60,8 proc. dróg krajowych.

W ocenie użytkowej, gdzie brane są pod uwagę wyłącznie parametry wpływające na komfort jazdy i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego także widać było pogorszenie w ujęciu rocznym. Jeśli na koniec 2021 r. do poziomu pożądanego zakwalifikowano 65,1 proc. dróg, to w roku ubiegłym już tylko 63,7 proc. Zarazem zwiększył się odsetek tras – pod względem użytkowym – w stanie krytycznym: do 8,9 proc. w roku 2022 z 8 proc. na koniec 2021 r., a w stanie ostrzegawczym do 26,2 proc. z 25 proc.