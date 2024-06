Mówił pan, że w całym przedsięwzięciu CPK ważna jest także kondycja LOT-u.

To kolejny warunek, który musi być brany pod uwagę. Bo przecież mamy budować to lotnisko jako hubowy port dla LOT-u, a nie dla jego konkurentów. To też duże wyzwanie dla naszego narodowego przewoźnika: chodzi o to, by w momencie, gdy lotnisko będzie gotowe do uruchomienia, LOT miał odpowiedni potencjał przewozowy. Zarówno w liczbie samolotów, zwłaszcza szerokokadłubowych, jak i siatki połączeń. Bo w przeciwnym przypadku zbudujemy to lotnisko dla konkurentów. A nie o to nam chodzi.

Czy budowa lotniska może zacząć się w połowie przyszłego roku, który to termin pada w wielu wypowiedziach osób obecnie związanych z inwestycją?

Myślę, że to realny termin. Musimy pamiętać, że w tej chwili dalej trwa proces projektowania, zarówno terminala jak i części infrastrukturalnej lotniska, czyli dróg kołowania, dróg startowych czy innych obiektów związanych z lotniskiem. Potem, na podstawie dokumentacji dla wykonawców, trzeba będzie zrobić przetargi na prace budowlane i dopiero wtedy będzie można zacząć normalną budowę. I wbrew histerii niektórych polityków, komentatorów czy influencerów, że w zasadzie to już powinniśmy wbijać w Baranowie pierwszą łopatę, to będzie tak naprawdę jej początek. Bo to, co próbowano nam wcześniej wmówić, że budową są prace przygotowawcze albo rozbiórki domów, było oszukiwaniem społeczeństwa.

Skoro mówimy o rozpoczęciu budowy w połowie przyszłego roku, to kiedy lotnisko w Baranowie byłoby gotowe?

Według urealnionego harmonogramu spółki, w drugiej połowie 2032 roku. To realny termin, z dużym prawdopodobieństwem jego dotrzymania. Ale ważne jest, żeby tak zgrać tą inwestycję, by w momencie, gdy lotnisko będzie gotowe, było już połączone z działającą koleją i systemem drogowym. A LOT musi być gotowy do objęcia odpowiedniej liczby lotów, które może z Baranowa wykonywać. Bo w przeciwnym razie albo będzie trudno do tego lotniska dojechać, albo zaczną z niego korzystać głównie nasi konkurenci. Musimy ten proces zaplanować, włącznie z tym, co ogłosiliśmy jakiś czas temu — czyli rozwiązaniem pomostowym zapewniającym możliwość rozwoju, a zarazem ustrzeżenia się przed utratą ruchu pasażerskiego.

Wróćmy jeszcze do kolei: prócz igreka z Warszawy do Łodzi i dalej w stronę Poznania i Wrocławia kluczowa ma być jeszcze linia na Śląsk i przedłużenie do granicy z Czechami.

Jedną z takich linii jest odcinek łączący Centralną Magistralę Kolejową z Ostrawą. Jego przebieg budzi jeszcze duże społeczne emocje, zwłaszcza w rejonie Mikołowa i Palowic, ale pracujemy nad tym, żeby je zmniejszyć. Natomiast patrząc na zaawansowanie prac, to pierwszym elementem KDP, który będzie wykonany, będzie igrek. To zadanie na najbliższy czas. Raczej bardzo mało prawdopodobne, aby budowa pozostałych odcinków ruszyła w tej dekadzie.