Chiny: Pasażer wrzucił garść monet do silnika Airbusa. Miały przynieść szczęście

Był to 80-latek, który miał odbyć swoją pierwszą podróż samolotem. A ponieważ jest bardzo przesądny, to zanim wsiadł po schodkach do maszyny, wrzucił do jednego z silników garść monet. I był bardzo z siebie dumny, chwaląc się tym współpasażerom. Na szczęście. Bo można było ich poszukać i je usunąć.

Chiński pasażer aresztowany. Wrzucił do silnika monety

Kiedy dowiedziała się o tym załoga, natychmiast usiłowała się dowiedzieć, ile monet wrzucił, tak aby mechanicy wiedzieli, czego szukać i mogli natychmiast je usunąć. — Pięć albo trzy, nie wiem dokładnie — powiedział niedoszły pasażer. Niedoszły, bo nie poleciał nawet po tym, jak zostały wyciągnięte z silnika i został wyprowadzony z lotniska przez policję. Liczba monet została dokładnie ustalona po przejrzeniu odczytu z kamery w kontroli bezpieczeństwa.

Linia China Southern Airlines zapewniła pasażerów, że ostatecznie wszystkie monety zostały usunięte i rejs, mimo że mocno opóźniony, to będzie bezpieczny.

Jednocześnie przewoźnik ostrzegł na stronach Weibo czy własnych mediach społecznościowych przed „niecywilizowanym zagrożeniem” podczas podróży lotniczej. „Wrzucanie monet do silników samolotów stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów i jest karalne” — można tam przeczytać po chińsku i angielsku.