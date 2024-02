Jest zysk, będą nowe samoloty. LOT się rozwija, ale bez pośpiechu

Miliardowy zysk nie jest potwierdzony przez audyt. Jak powiedział Michał Fijoł, ma on zostać oficjalnie opublikowany „za kilka tygodni”.

– To jest prognoza zysku na każdym poziomie: zarówno na sprzedaży, jak i EBIT, wyniku finansowym – przekazał. Przyznał jednocześnie, że wyniki finansowe linii, której szefuje, będą obciążone spłatami jeszcze przez kilka kolejnych lat. – W tym roku czeka nas spłata kolejnej transzy, i tak przez kolejne jeszcze lata. Łącznie jest to 1,8 mld zł. Musimy więc kontynuować uważną politykę handlową i dyscyplinę kosztową – przyznał prezes firmy.

W 2023 roku LOT przewiózł 10 mln 30 tys. pasażerów. To niewiele mniej niż w rekordowym jak dotąd 2019 (10,1 mln). W styczniu 2024 r. – 685 tys. osób.

Łagodniej na linii LOT-Boeing

Z wypowiedzi Michała Fijoła można się również zorientować, że doszło do załagodzenia stosunków między LOT-em a Boeingiem, z którym polski przewoźnik poszedł do sądu w sprawie odszkodowania za 20-miesięczne uziemienie MAX-ów. – To są dwie zupełnie różne sprawy. Prawnicy rozmawiają ze sobą, a handlowcy ze sobą – tłumaczy prezes linii.

– LOT, jak widać, konsekwentnie realizuje swoją strategię, która uwzględnia powiększanie floty, ale nie odbywa się to hurraoptymistycznie, tylko idzie w parze z polityką rozszerzania siatki i oferty. Mamy niezabliźnione rany w relacjach z Boeingiem, co jednak nie oznacza zamknięcia się na relacje z tym producentem, pomimo jego licznych kłopotów. Ale nie oznacza także przyjęcia wobec niego pozycji służalczej. LOT dotrzymał także słowa, bo w terminie nastąpiła spłata pierwszej transzy pomocy publicznej i, wszystko na to wskazuje, osiągnął w 2023 roku historyczny zysk 1 mld zł z działalności operacyjnej –ocenia sytuację polskiego przewoźnika Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR, ekspert rynku lotniczego.