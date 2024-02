Przyczyny najnowszego kryzysu Boeinga. Brak kontroli jakości i masowe zwolnienia

Ed Pierson, dawny kierownik wyższego szczebla i tzw. sygnalista pierwszego kryzysu z MAX-ami w latach 2018-19 stwierdził, że Boeing zaczął zmniejszać kontrole jakości pod koniec jego pracy w sierpniu 2018. — To logiczne: jeśli zlikwidujesz te kontrole, to możesz przyspieszyć produkcję — powiedział teraz. Szef działu samolotów cywilnych BCA, Stan Deal powiedział w styzcniu załodze, że od 2019 r. liczba inspekcji jakości wzrosła o 20 proc., nowe będą dotyczyć B737.

Gdy w 2020 r. zaczął się kryzys sanitarny, Boeing ogłosił zmniejszenie zatrudnienia o 30 tys. ludzi w dwóch etapach. Teraz podobnie jak inne firmy chce przywrócić ich do pracy, ale jest ich za mało, aby można było zwiększyć produkcję. To nie koniec problemów z pracownikami. Gdy rośnie rytm produkcji, musi być zsynchronizowany ze zwiększeniem dostaw podzespołów, a pracownicy przy taśmie muszą przyuczyć się do wykonywania nowych zdań. Jeśli tego nie będzie, to będzie dochodzić do pomyłek, marnowania elementów i większych kosztów, a w najgorszym razie do zagrożenia bezpieczeństwa. Potwierdzeniem tego są liczne przypadki niedokręconych śrub. Prezes Deal potwierdził przyspieszenie zakupów odpowiednich narzędzi (inteligentnych kluczy) dla programu B737.

Zapewnienie płynnego procesu produkcji jest coraz trudniejsze, bo brakuje elementów do wykańczania kabin. B737 przesuwa się każdego dnia o jedno miejsce na linii montażowej niezależnie od tego, czy dany zakres prac został wykonany, czy nie. Jeśli zabrakło danych części, mechanicy muszą wykonać dodatkowa pracę, przejść z narzędziami do innego sektora linii montażowej i tam dokończyć to, czego nie mogli zrobić wcześniej. Oprócz tego mają do czynienia z kilkudziesięcioma samolotami MAX, których nie dostarczono w terminie z powodu ich uziemienia, albo na skutek napięć politycznych z Chinami. Muszą więc je dostosować do wydania klientom.

- Oszustko to odbywa się pod zwiększonym nadzorem FAA, bo koncern zwrócił uwagę władz swoimi wszystkimi błędami — podsumował Rick Larsen, demokrata z komisji transportu Izby Reprezentantów.